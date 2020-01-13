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Мухаммед Мерт
Статистика
Мухаммед Мерт - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1995 (31)
#19 | Полузащитник
Бельгия | Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хатайспор
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 19 тур
Галатасарай
4 : 0
13.01.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Хатайспор
0 : 0
07.01.2023
Антальяспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Умраниеспор
2 : 2
03.01.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Фенербахче
4 : 0
27.12.2022
Хатайспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Хатайспор
1 : 1
24.12.2022
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбулспор
0 : 1
13.11.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Хатайспор
3 : 3
07.11.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Анкарагюджю
4 : 1
30.10.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Сивасспор
1 : 2
02.10.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Хатайспор
0 : 4
16.09.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
1 : 0
10.09.2022
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Хатайспор
1 : 1
04.09.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
1 : 0
28.08.2022
Хатайспор
75' - 90'
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