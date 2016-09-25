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    Геворг Арутюнян - статистика

    #56 | Нападающий
    Имя Геворг
    Отчество Карленович
    Фамилия Арутюнян
    Команда Рубин
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 176
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин (мол) 17 3 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2016 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 6:2 Рубин (мол) (Казань)
    29.11.2016 1' -46' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    25.11.2016 1' -63' ЦСКА (мол) (Москва) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    17.11.2016 1' -46' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    04.11.2016 1' -80' Уфа (мол) (Уфа) 0:2 Рубин (мол) (Казань)
    30.10.2016 1' -68' Рубин (мол) (Казань) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
    48'
    21.10.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    14.10.2016 1' -73' Рубин (мол) (Казань) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17' 60' 47'
    01.10.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:1 Рубин (мол) (Казань)
    25.09.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:3 Томь (мол) (Томск)
    18.09.2016 1' -74' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:0 Рубин (мол) (Казань)
    11.09.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 3:3 Урал (мол) (Екатеринбург)
    53'
    26.08.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    18.08.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    12.08.2016 1' -86' Рубин (мол) (Казань) 3:3 Спартак М (мол) (Москва)
    05.08.2016 1' -83' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:3 Рубин (мол) (Казань)
    01.08.2016 1' -86' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
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