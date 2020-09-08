Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
Боруссия Д
Патрик Древес
Статистика
€ 300 тыс
Патрик Древес - статистика
Боруссия Д
4 февраля 1993 (33), Делменхорст
#30 | Вратарь
194 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
3 : 2
08.09.2026
Вильярреал
Был в запасе
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
21
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Санкт-Паули
0 : 2
17.05.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бохум
1 : 4
10.05.2025
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хайденхайм
0 : 0
02.05.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бохум
1 : 1
27.04.2025
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
1 : 0
19.04.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бохум
1 : 2
12.04.2025
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бохум
0 : 4
05.04.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
3 : 1
28.03.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бохум
1 : 3
16.03.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
2 : 3
08.03.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бохум
0 : 1
01.03.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.02.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
2 : 2
09.02.2025
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бохум
0 : 1
01.02.2025
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
3 : 0
25.01.2025
Бохум
1' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
3 : 3
18.01.2025
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 0
15.01.2025
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
2 : 0
11.01.2025
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бохум
2 : 0
22.12.2024
Хайденхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
1 : 1
14.12.2024
Бохум
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бохум
0 : 1
07.12.2024
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Аугсбург
1 : 0
30.11.2024
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 0
23.11.2024
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1 : 1
09.11.2024
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
7 : 2
02.11.2024
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бохум
0 : 5
27.10.2024
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 1
19.10.2024
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
1 : 3
05.10.2024
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия Д
4 : 2
27.09.2024
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Бохум
2 : 2
21.09.2024
Хольштайн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
2 : 1
14.09.2024
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бохум
0 : 2
31.08.2024
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
24.08.2024
Бохум
1' - 90'
Главные новости
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
1
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
4
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
8
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
14
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+