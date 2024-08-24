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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бохум
РБ Лейпциг - Бохум: обзор матча 24 августа 2024
РБ Лейпциг
24.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Бохум
59'
А. Нуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Бохум
86'
Замена
С. Бамба
️️️️
М. Брошински
86'
Замена
Т. Оэрман
️️️️
Я. Медич
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Л. Опенда
86'
Красная карточка
В. Орбан
85'
81'
Желтая карточка
И. Сиссоко
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
А. Айдара
75'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
75'
71'
Замена
M. Pannewig
️️️️
А. Лосилла
71'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ф. Хофманн
63'
Замена
М. Боадю
️️️️
Л. Дашнер
ГОЛ! 1:0!
А. Нуса
59'
Замена
А. Нуса
️️️️
Н. Зайвальд
55'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
55'
Желтая карточка
Х. Симонс
35'
23'
Желтая карточка
М. Виттек
15'
Желтая карточка
М. Беро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бохум
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
30
Патрик Древес
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
47
Viggo Gebel
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
99
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
20
Агон Элези
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
27
Самуэль Бамба
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
22
Раум
23
Люкеба
4
Орбан
3
Симакан
21
Айдара
13
Зайвальд
44
Кампль
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
4-2-1-1-3
25
Пасслак
18
Медич
15
Машович
32
Виттек
8
Лосилла
28
Сиссоко
22
Беро
10
Дашнер
33
Хофманн
9
Брошински
30
Древес
21
Айдара
16
Клостерманн
16
Клостерманн
21
Айдара
3
Симакан
23
Хенрикс
23
Хенрикс
3
Симакан
17
Опенда
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
17
Опенда
13
Зайвальд
7
Нуса
7
Нуса
13
Зайвальд
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
18
Медич
15
Оэрман
15
Оэрман
18
Медич
8
Лосилла
24
24
8
Лосилла
33
Хофманн
14
Бальде
14
Бальде
33
Хофманн
9
Брошински
27
Бамба
27
Бамба
9
Брошински
10
Дашнер
10
Боадю
10
Боадю
10
Дашнер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бохум
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча РБ Лейпциг - Бохум
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
9
16
Офсайды
3
2
Количество передач
502
298
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.02
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Ред Булл Арена
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