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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Бавария
Бохум - Бавария: обзор матча 27 октября 2024
Бохум
27.10.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 5
Завершен
Бавария
16'
М. Олисе
26'
Д. Мусиала
57'
Г. Кейн
65'
Л. Сане
71'
К. Коман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Бавария
Замена
M. Pannewig
️️️️
И. Сиссоко
85'
78'
Замена
Э. Дайер
️️️️
К. Мин-Джэ
71'
ГОЛ! 0:5!
К. Коман
Пас отдал
А. Дэвис
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Брошински
71'
Замена
К. Миеси
️️️️
Д. де Вит
71'
69'
Замена
М. Тель
️️️️
Г. Кейн
65'
ГОЛ! 0:4!
Л. Сане
Замена
Л. Дашнер
️️️️
Т. Оэрман
61'
61'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Ж. Палинья
61'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
61'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Олисе
57'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Мусиала
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Ф. Пасслак
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Мусиала
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мусиала
Пас отдал
Й. Киммих
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Олисе
Желтая карточка
Ф. Пасслак
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
23
Кодзи Миеси
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-4-1-1
30
Древес
18
Ордец
15
Оэрман
15
Машович
32
Виттек
28
Сиссоко
8
Лосилла
25
Пасслак
20
де Вит
9
Брошински
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
36
Палинья
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
25
Пасслак
2
Гамбоа
2
Гамбоа
25
Пасслак
20
де Вит
23
Миеси
23
Миеси
20
де Вит
28
Сиссоко
24
24
28
Сиссоко
15
Оэрман
10
Дашнер
10
Дашнер
15
Оэрман
9
Брошински
33
Хофманн
33
Хофманн
9
Брошински
3
Мин-Джэ
15
Дайер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
36
Палинья
27
Горецка
27
Горецка
36
Палинья
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
9
Кейн
11
Тель
11
Тель
9
Кейн
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Бохум
Бавария
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Бохум - Бавария
1
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
6
Офсайды
2
2
Количество передач
221
602
Сейвы
2
1
Точность передач %
68
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.35
Матчи команд
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Бавария
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бавария
- : -
01.12.2026
Герта
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Экснер
(Мюнстер)
Стадион:
Рурштадион
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