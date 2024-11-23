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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бохум
Штутгарт - Бохум: обзор матча 23 ноября 2024
Штутгарт
23.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Бохум
53'
К. Фюрих
78'
Д. Диль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Бохум
90'
Желтая карточка
М. Беро
87'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
М. Брошински
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
Ю. Хабот
86'
Замена
А. Чейз
️️️️
Л. Стержиу
85'
79'
Замена
К. Миеси
️️️️
А. Лосилла
79'
Замена
М. Квартенг
️️️️
Ф. Пасслак
ГОЛ! 2:0!
Д. Диль
Пас отдал
Ф. Ридер
78'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Э. Мийо
77'
Замена
Д. Диль
️️️️
К. Фюрих
77'
72'
Желтая карточка
Ф. Хофманн
Желтая карточка
Э. Мийо
71'
64'
Замена
Д. де Вит
️️️️
И. Сиссоко
64'
Замена
Бернардо
️️️️
Г. Хольтманн
Замена
А. Штиллер
️️️️
Н. Вольтемаде
57'
ГОЛ! 1:0!
К. Фюрих
Пас отдал
Л. Стержиу
53'
28'
Желтая карточка
И. Сиссоко
Желтая карточка
Ю. Хабот
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
3-2-1-1-2
1
Нюбель
24
Руо
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
27
Вольтемаде
9
Демирович
4-2-1-1-2
30
Древес
25
Пасслак
15
Оэрман
18
Медич
32
Виттек
8
Лосилла
28
Сиссоко
22
Беро
17
Хольтманн
9
Брошински
33
Хофманн
24
Хабот
3
Хендрикс
3
Хендрикс
24
Хабот
20
Стержиу
91
Чейз
91
Чейз
20
Стержиу
27
Вольтемаде
6
Штиллер
6
Штиллер
27
Вольтемаде
20
Мийо
32
Ридер
32
Ридер
20
Мийо
10
Фюрих
26
Диль
26
Диль
10
Фюрих
17
Хольтманн
13
Бернардо
13
Бернардо
17
Хольтманн
8
Лосилла
23
Миеси
23
Миеси
8
Лосилла
28
Сиссоко
20
де Вит
20
де Вит
28
Сиссоко
25
Пасслак
10
Квартенг
10
Квартенг
25
Пасслак
9
Брошински
10
Дашнер
10
Дашнер
9
Брошински
Остались в запасе
Штутгарт
Бохум
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Тимо Хорн
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Штутгарт - Бохум
2
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
16
Офсайды
2
1
Количество передач
593
418
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.63
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
59000 из 60441 зрителей (97%)
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