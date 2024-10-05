Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Вольфсбург
Бохум - Вольфсбург: обзор матча 05 октября 2024
Бохум
05.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
72'
М. Боадю
21'
Т. Томаш
37'
Й. Винд
88'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Вольфсбург
90'
+4
Замена
Й. Меле
️️️️
М. Амура
88'
ГОЛ! 1:3!
Й. Винд
88'
Пенальти не реализован!
Й. Винд
Замена
К. Миеси
️️️️
М. Боадю
88'
Замена
А. Бальде
️️️️
И. Ордец
88'
79'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Я. Каминьски
79'
Замена
С. Озкан
️️️️
А. Вранкс
73'
Замена
К. Фишер
️️️️
Б. Баку
73'
Замена
П. Виммер
️️️️
Т. Томаш
ГОЛ! 1:2!
М. Боадю
Пас отдал
М. Брошински
72'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
Д. де Вит
60'
Замена
М. Брошински
️️️️
А. Лосилла
60'
56'
Желтая карточка
М. Амура
Желтая карточка
Я. Медич
38'
38'
Желтая карточка
Й. Винд
37'
ГОЛ! 0:2!
Й. Винд
Пас отдал
М. Амура
21'
ГОЛ! 0:1!
Т. Томаш
Пас отдал
М. Амура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
4-2-2-2
30
Древес
32
Виттек
18
Ордец
18
Медич
25
Пасслак
28
Сиссоко
8
Лосилла
22
Беро
20
де Вит
33
Хофманн
10
Боадю
4-2-1-3
25
Грабара
17
Баку
3
Вавро
3
Кулиеракис
33
Борнау
27
Арнольд
40
Вранкс
13
Каминьски
8
Томаш
19
Винд
9
Амура
10
Боадю
23
Миеси
23
Миеси
10
Боадю
20
де Вит
10
Дашнер
10
Дашнер
20
де Вит
18
Ордец
14
Бальде
14
Бальде
18
Ордец
8
Лосилла
9
Брошински
9
Брошински
8
Лосилла
17
Баку
2
Фишер
2
Фишер
17
Баку
9
Амура
21
Меле
21
Меле
9
Амура
13
Каминьски
31
Герхардт
31
Герхардт
13
Каминьски
40
Вранкс
6
Озкан
6
Озкан
40
Вранкс
8
Томаш
8
Виммер
8
Виммер
8
Томаш
Остались в запасе
Бохум
Вольфсбург
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Бохум - Вольфсбург
1
2
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
12
Офсайды
5
1
Количество передач
406
304
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
66
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
8
7
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.62
2.43
Матчи команд
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Рурштадион
Новости команд
Все
Бохум
Вольфсбург
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+