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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Боруссия М
Бохум - Боруссия М: обзор матча 31 августа 2024
Бохум
31.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
67'
Т. Кляйнденст
78'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Боруссия М
Желтая карточка
M. Pannewig
89'
87'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Л. Нец
82'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Т. Кляйнденст
82'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Ф. Онора
Замена
M. Pannewig
️️️️
И. Сиссоко
81'
Замена
Т. Оэрман
️️️️
Я. Медич
81'
78'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Онора
Пас отдал
Т. Кляйнденст
68'
Замена
Р. Хак
️️️️
Ф. Сандер
68'
Замена
Р. Райц
️️️️
А. Плеа
67'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
Ф. Онора
Замена
Л. Дашнер
️️️️
Ф. Хофманн
65'
Замена
М. Боадю
️️️️
А. Лосилла
46'
Замена
А. Бальде
️️️️
М. Брошински
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
30
Патрик Древес
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Боруссия М
1
Йонас Омлин
(К)
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Франк Онора
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
27
Самуэль Бамба
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
29
Натан Н'Гуму
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
4-2-2-3
32
Виттек
18
Медич
15
Машович
25
Пасслак
8
Лосилла
28
Сиссоко
22
Беро
20
де Вит
9
Брошински
33
Хофманн
30
Древес
4-1-1-2-2
1
Омлин
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
16
Сандер
9
Онора
7
Штегер
14
Плеа
11
Кляйнденст
18
Медич
15
Оэрман
15
Оэрман
18
Медич
28
Сиссоко
24
24
28
Сиссоко
33
Хофманн
10
Дашнер
10
Дашнер
33
Хофманн
9
Брошински
14
Бальде
14
Бальде
9
Брошински
8
Лосилла
10
Боадю
10
Боадю
8
Лосилла
25
Нец
22
Ляйнер
22
Ляйнер
25
Нец
14
Плеа
21
Райц
21
Райц
14
Плеа
16
Сандер
25
Хак
25
Хак
16
Сандер
9
Онора
29
Н'Гуму
29
Н'Гуму
9
Онора
11
Кляйнденст
70
Чванчара
70
Чванчара
11
Кляйнденст
Остались в запасе
Бохум
Боруссия М
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Самуэль Бамба
ПВ
Остались в запасе
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бохум - Боруссия М
1
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
354
571
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
0.66
2.69
Матчи команд
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Рурштадион
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