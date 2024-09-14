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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бохум
Фрайбург - Бохум: обзор матча 14 сентября 2024
Фрайбург
14.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бохум
58'
Ж. Адаму
61'
Ж. Адаму
45'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Бохум
90'
+5
Желтая карточка
М. Виттек
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Ж. Адаму
87'
87'
Замена
С. Бамба
️️️️
Д. де Вит
82'
Желтая карточка
М. Квартенг
81'
Желтая карточка
А. Бальде
Замена
Л. Хелер
️️️️
Р. Доан
80'
77'
Замена
А. Бальде
️️️️
М. Беро
65'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Брошински
65'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
М. Боадю
64'
Замена
М. Квартенг
️️️️
К. Миеси
ГОЛ! 2:1!
Ж. Адаму
61'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Адаму
Пас отдал
В. Грифо
58'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
П. Остерхаге
46'
Замена
М. Гинтер
️️️️
Ф. Линхарт
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Боадю
Замена
Э. Динкчи
️️️️
М. Рехль
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бохум
32
Максимилиан Виттек
(К)
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
9
Мориц Брошински
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
27
Самуэль Бамба
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
4-3-2-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
34
Рехль
32
Грифо
20
Доан
20
Адаму
4-1-3-3
25
Пасслак
18
Медич
15
Машович
32
Виттек
28
Сиссоко
23
Миеси
22
Беро
20
де Вит
10
Боадю
30
Древес
9
Брошински
3
Линхарт
28
Гинтер
28
Гинтер
3
Линхарт
6
Остерхаге
27
Хефлер
27
Хефлер
6
Остерхаге
20
Доан
9
Хелер
9
Хелер
20
Доан
20
Адаму
25
Сильдийя
25
Сильдийя
20
Адаму
34
Рехль
18
Динкчи
18
Динкчи
34
Рехль
23
Миеси
10
Квартенг
10
Квартенг
23
Миеси
10
Боадю
10
Дашнер
10
Дашнер
10
Боадю
22
Беро
14
Бальде
14
Бальде
22
Беро
20
де Вит
27
Бамба
27
Бамба
20
де Вит
9
Брошински
33
Хофманн
33
Хофманн
9
Брошински
Остались в запасе
Фрайбург
Бохум
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
8
Антони Лосилла
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
8
Антони Лосилла
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Фрайбург - Бохум
3
Всего ударов по воротам
25
13
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
5
16
Офсайды
7
2
Количество передач
434
374
Сейвы
2
6
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
21
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.36
0.89
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Европа-Парк
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