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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бохум
Хоффенхайм - Бохум: обзор матча 19 октября 2024
Хоффенхайм
19.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Бохум
11'
А. Крамарич
64'
М. Бюлтер
90+3'
Х. Табакович
76'
К. Гамбоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Бохум
ГОЛ! 3:1!
Х. Табакович
Пас отдал
Я. Брун-Ларсен
90'
+3
Замена
Д. Самассеку
️️️️
А. Крамарич
90'
+2
89'
Пенальти не реализован!
Л. Дашнер
Желтая карточка
М. Бюлтер
82'
Замена
Х. Табакович
️️️️
А. Гложек
80'
Замена
Т. Дрекслер
️️️️
А. Чавес
80'
77'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
М. Брошински
76'
ГОЛ! 2:1!
К. Гамбоа
Пас отдал
Л. Дашнер
Замена
У. Тохумджу
️️️️
Ф. Гриллич
72'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
А. Прасс
72'
66'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Ф. Пасслак
ГОЛ! 2:0!
М. Бюлтер
Пас отдал
Т. Бишоф
64'
55'
Желтая карточка
Э. Машович
46'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
К. Миеси
46'
Замена
М. Квартенг
️️️️
M. Pannewig
46'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Д. де Вит
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Том Бишоф
АП
10
Адам Гложек
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
27
Самуэль Бамба
ПВ
3-2-1-2-2
1
Бауманн
25
Акпогума
3
Чавес
15
Жандре
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
30
Бюлтер
8
Бишоф
27
Крамарич
10
Гложек
4-1-3-2
30
Древес
25
Пасслак
15
Машович
18
Ордец
32
Виттек
8
Лосилла
24
23
Миеси
20
де Вит
9
Брошински
33
Хофманн
3
Чавес
21
Дрекслер
21
Дрекслер
3
Чавес
27
Крамарич
18
Самассеку
18
Самассеку
27
Крамарич
27
Гриллич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Гриллич
22
Прасс
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
22
Прасс
10
Гложек
9
Табакович
9
Табакович
10
Гложек
25
Пасслак
2
Гамбоа
2
Гамбоа
25
Пасслак
20
де Вит
28
Сиссоко
28
Сиссоко
20
де Вит
24
10
Квартенг
10
Квартенг
24
23
Миеси
10
Дашнер
10
Дашнер
23
Миеси
9
Брошински
17
Хольтманн
17
Хольтманн
9
Брошински
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бохум
37
Лука Филипп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Тимо Хорн
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Хоффенхайм - Бохум
1
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
12
Офсайды
3
0
Количество передач
412
415
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.42
2.36
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Серен Шторкс
(Фелен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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