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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Хольштайн
Бохум - Хольштайн: обзор матча 21 сентября 2024
Бохум
21.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Хольштайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
33
Филипп Хофманн
(К)
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Хольштайн
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
5
Карл Йоханссон
ЦЗ
16
Анду Келати
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
1
Тимон Вайнер
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
27
Самуэль Бамба
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
33
Томас Дахне
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
4-1-2-1-3
32
Виттек
18
Медич
15
Машович
25
Пасслак
28
Сиссоко
20
де Вит
22
Беро
10
Дашнер
30
Древес
33
Хофманн
10
Боадю
3-4-4
8
Беккер
5
Йоханссон
27
Пухач
4
Кнудсен
90
Холтби
8
Гигович
16
Келати
6
Гешвилль
27
Порат
11
Пихлер
1
Вайнер
Остались в запасе
Бохум
Хольштайн
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
14
Алиу Бальде
ЛВ
27
Самуэль Бамба
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
33
Томас Дахне
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
14
Алиу Бальде
ЛВ
27
Самуэль Бамба
ПВ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Остались в запасе
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Марко Ивежич
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
33
Томас Дахне
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Бохум - Хольштайн
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
19
9
Офсайды
0
4
Количество передач
347
426
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.78
1.51
Матчи команд
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Рурштадион
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