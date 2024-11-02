Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бохум
Айнтрахт - Бохум: обзор матча 02 ноября 2024
Айнтрахт
02.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
7 : 2
Завершен
Бохум
9'
У. Экитике
18'
О. Мармуш
20'
А. Кнауфф
32'
Н. Браун
61'
М. Дауд
66'
Д. Узун
69'
У. Экитике
35'
Д. де Вит
51'
Ф. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Бохум
82'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
Ф. Хофманн
Замена
А. Аменда
️️️️
Тута
81'
77'
Желтая карточка
Ф. Хофманн
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Р. Кох
73'
Замена
Х. Ларссон
️️️️
Э. Скири
73'
Замена
И. Матанович
️️️️
О. Мармуш
73'
ГОЛ! 7:2!
У. Экитике
Пас отдал
М. Дауд
69'
67'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Ф. Пасслак
ГОЛ! 6:2!
Д. Узун
Пас отдал
О. Мармуш
66'
Замена
Д. Узун
️️️️
Ж. Бахоя
65'
ГОЛ! 5:2!
М. Дауд
Пас отдал
Э. Скири
61'
51'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Хофманн
Пас отдал
Ф. Пасслак
Желтая карточка
А. Кнауфф
50'
46'
Замена
М. Беро
️️️️
М. Брошински
46'
Замена
Т. Оэрман
️️️️
К. Миеси
38'
Желтая карточка
И. Ордец
35'
ГОЛ! 4:1!
Д. де Вит
Пас отдал
Э. Машович
ГОЛ! 4:0!
Н. Браун
Пас отдал
Н. Коллинс
32'
32'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
М. Виттек
ГОЛ! 3:0!
А. Кнауфф
20'
ГОЛ! 2:0!
О. Мармуш
18'
ГОЛ! 1:0!
У. Экитике
Пас отдал
О. Мармуш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
42
Джан Узун
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
22
Матуш Беро
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
4-1-1-3-1
1
Трапп
11
Браун
3
Тута
4
Кох
34
Коллинс
6
Скири
81
Дауд
7
Кнауфф
23
Бахоя
22
Экитике
22
Мармуш
4-2-2-2
30
Древес
25
Пасслак
18
Ордец
15
Машович
32
Виттек
8
Лосилла
28
Сиссоко
23
Миеси
20
де Вит
9
Брошински
33
Хофманн
3
Тута
12
Аменда
12
Аменда
3
Тута
4
Кох
22
Чендлер
22
Чендлер
4
Кох
6
Скири
15
Ларссон
15
Ларссон
6
Скири
23
Бахоя
42
Узун
42
Узун
23
Бахоя
22
Мармуш
31
Матанович
31
Матанович
22
Мармуш
23
Миеси
15
Оэрман
15
Оэрман
23
Миеси
25
Пасслак
2
Гамбоа
2
Гамбоа
25
Пасслак
9
Брошински
22
Беро
22
Беро
9
Брошински
33
Хофманн
10
Дашнер
10
Дашнер
33
Хофманн
32
Виттек
17
Хольтманн
17
Хольтманн
32
Виттек
Остались в запасе
Айнтрахт
Бохум
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
1
Тимо Хорн
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Айнтрахт - Бохум
1
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
6
15
Офсайды
0
1
Количество передач
585
310
Сейвы
6
2
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.66
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Бохум
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Штутгарта» и «Айнтрахта» на победу в матче 11-го тура
27 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+