Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владимир Бартасевич - статистика

Чертаново
28 июля 1993 (33), Москва
#13 | Защитник
182 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
1' - 90'
90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Чертаново
1 : 1
09.09.2026
Нефтехимик
1' - 90'
24'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Спартак-2
1 : 1
30.08.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
КДВ
2 : 4
26.08.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Чертаново
4 : 0
23.08.2026
Тверь
1' - 90'
86'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чертаново
20
0
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Спартак-2
1 : 1
30.08.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Чертаново
4 : 0
23.08.2026
Тверь
1' - 90'
86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Искра
0 : 3
15.08.2026
Чертаново
1' - 90'
67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Чертаново
1 : 2
09.08.2026
Муром
1' - 90'
35'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Луки-Энергия
3 : 2
02.08.2026
Чертаново
1' - 90'
85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
1 : 1
26.07.2026
Звезда
1' - 90'
69'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Чертаново
0 : 1
24.05.2026
Динамо СПб
1' - 90'
82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Череповец
1 : 3
17.05.2026
Чертаново
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Чертаново
2 : 0
10.05.2026
Спартак-2
1' - 90'
11'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Тверь
0 : 2
03.05.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Чертаново
3 : 0
26.04.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Муром
1 : 1
19.04.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Чертаново
1 : 3
12.04.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
34'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Звезда
0 : 0
04.04.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Чертаново
2 : 1
29.03.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Главные новости
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
1
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+