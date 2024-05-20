Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Федерико Фасио
Статистика
Федерико Фасио - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1987 (39)
#17 | Защитник
195 см | 87 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок УЕФА 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
17
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Салернитана
1 : 2
20.05.2024
Верона
1' - 72'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1 : 1
12.05.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Салернитана
1 : 2
06.05.2024
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
3 : 0
26.04.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Салернитана
0 : 2
21.04.2024
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
4 : 1
12.04.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Салернитана
0 : 1
16.03.2024
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
09.03.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Салернитана
1 : 2
07.01.2024
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
0 : 1
30.12.2023
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Салернитана
2 : 2
22.12.2023
Милан
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 15 тур
Салернитана
1 : 2
10.12.2023
Болонья
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
03.12.2023
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Салернитана
2 : 1
25.11.2023
Лацио
62' - 90'
88'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
2 : 2
10.11.2023
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Салернитана
0 : 2
04.11.2023
Наполи
1' - 69'
Италия. Серия А, 9 тур
Салернитана
2 : 2
22.10.2023
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Монца
3 : 0
08.10.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Салернитана
0 : 4
30.09.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
1 : 0
27.09.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Салернитана
1 : 1
22.09.2023
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Салернитана
0 : 3
18.09.2023
Торино
68' - 90'
81'
Италия. Серия А, 3 тур
Лечче
2 : 0
03.09.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Салернитана
1 : 1
28.08.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 2
20.08.2023
Салернитана
1' - 90'
83'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+