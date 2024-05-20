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Федерико Фасио - статистика

Завершил карьеру
17 марта 1987 (39)
#17 | Защитник
195 см | 87 кг
Аргентина | Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
17
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Салернитана
1 : 2
20.05.2024
Верона
1' - 72'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1 : 1
12.05.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Салернитана
1 : 2
06.05.2024
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
3 : 0
26.04.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Салернитана
0 : 2
21.04.2024
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
4 : 1
12.04.2024
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Салернитана
0 : 1
16.03.2024
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
4 : 2
09.03.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Салернитана
1 : 2
07.01.2024
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
0 : 1
30.12.2023
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Салернитана
2 : 2
22.12.2023
Милан
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 15 тур
Салернитана
1 : 2
10.12.2023
Болонья
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
3 : 0
03.12.2023
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Салернитана
2 : 1
25.11.2023
Лацио
62' - 90'
88'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
2 : 2
10.11.2023
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Салернитана
0 : 2
04.11.2023
Наполи
1' - 69'
Италия. Серия А, 9 тур
Салернитана
2 : 2
22.10.2023
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Монца
3 : 0
08.10.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Салернитана
0 : 4
30.09.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
1 : 0
27.09.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Салернитана
1 : 1
22.09.2023
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Салернитана
0 : 3
18.09.2023
Торино
68' - 90'
81'
Италия. Серия А, 3 тур
Лечче
2 : 0
03.09.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Салернитана
1 : 1
28.08.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2 : 2
20.08.2023
Салернитана
1' - 90'
83'
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