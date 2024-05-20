Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Суперкубок УЕФА 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Испания. Примера 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Испании 2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008