Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Интер
Салернитана - Интер: обзор матча 30 сентября 2023
Салернитана
30.09.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 4
Завершен
Интер
62'
Л. Мартинес
77'
Л. Мартинес
85'
Л. Мартинес (П)
89'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Интер
89'
ГОЛ! 0:4!
Л. Мартинес
Пас отдал
К. Аугусто
86'
Замена
Л. Агум
️️️️
Н. Барелла
Замена
Л. Чауна
️️️️
Ф. Данильюк
86'
Замена
Л. Пирола
️️️️
Б. Диа
86'
85'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Мартинес
79'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Э. Бохинен
79'
77'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
Замена
П. Маццокки
️️️️
А. Мартегани
71'
Желтая карточка
Н. Гьембер
69'
62'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Тюрам
Желтая карточка
Ж. Кабрал
60'
54'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
А. Санчес
54'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Д. Классен
54'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
25'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
4-3-2-1
13
Очоа
6
Брадарич
23
Гьембер
24
Данильюк
5
Ловато
20
Кастанос
32
Бохинен
6
Леговски
77
Кабрал
21
Мартегани
22
Диа
4-3-1-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
6
де Врей
30
Аугусто
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
23
Барелла
18
Классен
4
Санчес
9
Тюрам
22
Диа
5
Пирола
5
Пирола
22
Диа
21
Мартегани
2
Маццокки
2
Маццокки
21
Мартегани
32
Бохинен
18
Маджоре
18
Маджоре
32
Бохинен
24
Данильюк
17
Чауна
17
Чауна
24
Данильюк
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
6
Агум
6
Агум
23
Барелла
18
Классен
22
Мхитарян
22
Мхитарян
18
Классен
4
Санчес
10
Мартинес
10
Мартинес
4
Санчес
Остались в запасе
Салернитана
Интер
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
77
Андрес Сфаит
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Александар Станкович
ОП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
77
Андрес Сфаит
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Александар Станкович
ОП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Салернитана - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Новости команд
Все
Салернитана
Интер
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+