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Федерико Фасио
Новости
Федерико Фасио - новости
Завершил карьеру
17 марта 1987 (39)
#17 | Защитник
195 см | 87 кг
Аргентина | Италия
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Трансферы
Публикации
«Барселона» хочет купить дешевого центрального защитника. Среди кандидатов – Мустафи, Рюдигер и Матип
2020.11.15 17:31
10
Фасио: «Для выхода из группы «Роме» жизненно необходимо побеждать ЦСКА и дома, и в Москве»
2018.10.22 18:54
3
Месси, Дибала и Джеко – в команде недели Лиги чемпионов по версии Whoscored
2018.10.04 14:19
3
El Chiringuito: Месси попросил Сампаоли не выпускать на ЧМ-2018 Фасио и Ло Чельсо
2018.07.13 22:31
6
Фасио: «Ошибки Кабальеро на ЧМ? Без них футбол был бы скучным»
2018.06.28 21:46
Фасио пожаловался, что в ворота «Ливерпуля» не назначили два пенальти
2018.05.03 00:51
3
Защитник «Ромы» Фасио: «Битва не проиграна, нам нужен камбэк»
2018.04.25 08:48
4
Паредес, Игуаин и Месси вошли в состав сборной Аргентины на товарищеские матчи
2018.03.12 22:47
Тренер «Ромы»: «Настрой на матч с «Челси» должен быть таким же, как в Лондоне»
2017.10.31 08:31
Фото
Фасио, которого хотел купить «Зенит», продлил контракт с «Ромой»
2017.10.29 17:12
Джеко: «Это был один из моих лучших голов»
2017.10.19 08:09
Фасио, которым интересовался «Зенит», подпишет полноценный контракт с «Ромой»
2017.07.15 23:30
2
Фасио, на которого претендует «Зенит», может перебраться в «Интер»
2017.07.04 17:48
«Зенит» готов платить Фасио 3,5 миллиона в год
2017.06.19 18:59
7
Бадель, Фасио и Паредес могут продолжить карьеру в «Зените», Брозович отказался от предложения
2017.06.14 13:47
15
Источник: «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ромы» Фасио
2017.06.11 10:09
7
Видео
«Рома» установила историческое достижение по количеству домашних побед подряд
2017.02.08 00:52
3
«Рома» выкупила у «Тоттенхэма» права на Фасио
2016.12.24 23:25
«Рома» получила право на выкуп Фасио
2016.12.24 16:18
Фото
Фасио на правах аренды перешел из «Тоттенхэма» в «Рому»
2016.08.03 21:49
Фасио попал в сферу интересов «Ромы»
2016.07.29 07:49
Покеттино: «Не жалею, что поставил Фасио в основной состав»
2015.09.24 14:02
1
Трансфер Фасио в «Вест Бромвич» сорвался
2015.08.22 00:57
Фасио подпишет контракт с «Вест Бромвичем»
2015.08.21 13:03
Фасио близок к переходу в «Вест Бромвич»
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