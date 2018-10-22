Фасио: «Для выхода из группы «Роме» жизненно необходимо побеждать ЦСКА и дома, и в Москве»

Защитник «Ромы» Федерико Фасио поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА.

Встреча состоится завтра, 23 октября, в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Очень важно выиграть завтра и в Москве. Это жизненно необходимо, если мы собираемся выйти из группы. Нам нужно много работать и хорошо подготовиться.

ЦСКА – хорошая команды, победившая «Реал». Мы должны работать настолько хорошо, насколько можем, и проявить наше стремление», – сказал Фасио.

После двух туров ЦСКА возглавляет группу G с четырьмя очками. В активе «Ромы» три балла.