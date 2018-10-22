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    Какой вы футболист?

    Фасио: «Для выхода из группы «Роме» жизненно необходимо побеждать ЦСКА и дома, и в Москве»

    Защитник «Ромы» Федерико Фасио поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА.

    Встреча состоится завтра, 23 октября, в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Очень важно выиграть завтра и в Москве. Это жизненно необходимо, если мы собираемся выйти из группы. Нам нужно много работать и хорошо подготовиться.

    ЦСКА – хорошая команды, победившая «Реал». Мы должны работать настолько хорошо, насколько можем, и проявить наше стремление», – сказал Фасио.

    После двух туров ЦСКА возглавляет группу G с четырьмя очками. В активе «Ромы» три балла.

    Источник: УЕФА

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    22.10.2018 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 октября 2018, 19:37

      Победят. Как это ни прискорбно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 22 октября 2018, 19:12

      Фантастика на второй полке)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 октября 2018, 18:59

      Как будто вам одним очки нужны! Игра покажет!

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