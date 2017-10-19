Джеко: «Это был один из моих лучших голов»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко, который отметился дублем в ворота «Челси» в выездном матче Лиги чемпионов, назвал один из этих мячей лучшим в своей карьере.

«Да, возможно это был один из моих лучших голов. Хорошо попал по мячу левой ногой, да и передача Фасио была отменной.

Каждое очко на счету, особенно если ты приезжаешь в гости к «Челси» и играешь так, как сделали это мы. В итоге мы даже могли победить, но и ничьей мы довольны.

Теперь надо продолжать в том же духе, а следующий матч будет еще более важным», – считает Джеко.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» завершился со счетом 3:3.