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    Джеко: «Это был один из моих лучших голов»

    Нападающий «Ромы» Эдин Джеко, который отметился дублем в ворота «Челси» в выездном матче Лиги чемпионов, назвал один из этих мячей лучшим в своей карьере.

    «Да, возможно это был один из моих лучших голов. Хорошо попал по мячу левой ногой, да и передача Фасио была отменной.

    Каждое очко на счету, особенно если ты приезжаешь в гости к «Челси» и играешь так, как сделали это мы. В итоге мы даже могли победить, но и ничьей мы довольны.

    Теперь надо продолжать в том же духе, а следующий матч будет еще более важным», – считает Джеко.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Рома» завершился со счетом 3:3.

    Источник: УЕФА

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    19.10.2017 08:09
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