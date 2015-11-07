Олег Роганов - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Роганов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|61
|Имя
|Олег
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Роганов
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|22
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|30.04.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|22.04.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|10.04.2016
|1' -85'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|10.03.2016
|1' -63'
|Академия Кубань (Краснодар)
|3:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.03.2016
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|03.12.2015
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|27.11.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.11.2015
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|07.11.2015
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.10.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|22.10.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.10.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|32'
|02.10.2015
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|26.09.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|36'
|13.09.2015
|1' -8'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|28.08.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|15.08.2015
|1' -39'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|39'
|08.08.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|40'
|31.07.2015
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|6:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.07.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|18.07.2015
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|7:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)