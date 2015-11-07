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    Олег Роганов - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Андреевич
    Фамилия Роганов
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Вес 61
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 22 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    30.04.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 5:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    22.04.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    10.04.2016 1' -85' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    10.03.2016 1' -63' Академия Кубань (Краснодар) 3:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    04.03.2016 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    03.12.2015 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    27.11.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    20.11.2015 1' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    07.11.2015 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.10.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Краснодар (мол) (Краснодар)
    22.10.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.10.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    32'
    02.10.2015 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 2:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    26.09.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    36'
    13.09.2015 1' -8' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    28.08.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    15.08.2015 1' -39' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    39'
    08.08.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:4 Спартак М (мол) (Москва)
    40'
    31.07.2015 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 6:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    23.07.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    18.07.2015 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 7:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
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