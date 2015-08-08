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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 08 августа 2015
Кр. Советов (мол)
08.08.2015, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 4
Завершен
Спартак М (мол)
9'
А. Федчук
28'
В. Пантелеев
45'
В. Пантелеев
50'
В. Пантелеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
81'
Замена
Н. Гордеочук
️️️️
З. Бакаев
77'
Замена
Д. Маликов
️️️️
М. Ермаков
Замена
А. Калинин
️️️️
Е. Голенков
72'
70'
Замена
М. Филиппов
️️️️
А. Митрюшкин
Замена
А. Макушкин
️️️️
Д. Мелихов
67'
64'
Замена
К. Щербаков
️️️️
А. Шигорев
Замена
Д. Захарян
️️️️
Д. Попов
61'
Замена
Л. Афиногентов
️️️️
Н. Кирица
61'
50'
ГОЛ! 0:4!
В. Пантелеев
46'
Замена
В. Бабаев
️️️️
И. Синодзука
45'
ГОЛ! 0:3!
В. Пантелеев
40'
Красная карточка
А. Федчук
Желтая карточка
О. Роганов
40'
Желтая карточка
И. Визнович
36'
28'
ГОЛ! 0:2!
В. Пантелеев
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Федчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
22
Андрей Краснов
ЦЗ
44
Cемен Бирюков
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
70
Данила Попов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
61
Николай Кирица
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
39
Никита Подъячев
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Антон Митрюшкин
ВР
94
Андрей Шигорев
ЦЗ
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
80
Леонид Афиногентов
ЦП
67
Давид Захарян
ЦП
55
Андрей Калинин
ЦП
Спартак М (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
1
Илья Сухорученко
ВР
3
Константин Щербаков
ПЗ
37
Дмитрий Маликов
ЦП
59
Назар Гордеочук
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
3-4-3
79
Ермаков
22
Краснов
44
Бирюков
89
Масальский
70
Попов
43
Роганов
61
Кирица
97
Мелихов
98
Визнович
39
Подъячев
69
Голенков
4-4-1-1
1
Митрюшкин
40
Винниченко
96
Лихачев
88
Сокол
94
Шигорев
20
Полубояринов
59
Ермаков
83
Пантелеев
70
Синодзука
7
Бакаев
10
Федчук
61
Кирица
80
Афиногентов
80
Афиногентов
61
Кирица
70
Попов
67
Захарян
67
Захарян
70
Попов
97
Мелихов
23
Макушкин
23
Макушкин
97
Мелихов
69
Голенков
55
Калинин
55
Калинин
69
Голенков
70
Синодзука
11
Бабаев
11
Бабаев
70
Синодзука
94
Шигорев
3
Щербаков
3
Щербаков
94
Шигорев
59
Ермаков
37
Маликов
37
Маликов
59
Ермаков
7
Бакаев
59
Гордеочук
59
Гордеочук
7
Бакаев
1
Митрюшкин
47
Филиппов
47
Филиппов
1
Митрюшкин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Спартак М (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
1
Илья Сухорученко
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
88
Виталий Шильников
ВР
Остались в запасе
1
Илья Сухорученко
ВР
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Металлург, 2-е поле
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