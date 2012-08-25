|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия (мол)
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2012
|64' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.12.2012
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.11.2012
|62' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.11.2012
|86' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|26.10.2012
|62' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|05.10.2012
|50' -60'
|5:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|20.09.2012
|90' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|16.09.2012
|1' -46'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.08.2012
|46' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|79'
|25.08.2012
|46' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|Мордовия (мол) (Саранск)
|18.08.2012
|72' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|11.08.2012
|64' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.08.2012
|56' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|5:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|74'
|26.07.2012
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|3:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|19.07.2012
|77' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)