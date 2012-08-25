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    Павел Афанасьев - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Павел
    Отчество Михайлович
    Фамилия Афанасьев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1993 (29 лет)
    Рост 181
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия (мол) 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2012 64' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 5:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    02.12.2012 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    22.11.2012 62' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    02.11.2012 86' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    26.10.2012 62' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    05.10.2012 50' -60' 5:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    20.09.2012 90' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    16.09.2012 1' -46' Мордовия (мол) (Саранск) 1:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.08.2012 46' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    79'
    25.08.2012 46' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 Мордовия (мол) (Саранск)
    18.08.2012 72' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    11.08.2012 64' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    02.08.2012 56' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 5:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    74'
    26.07.2012 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 3:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    19.07.2012 77' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:1 Локомотив (мол) (Москва)
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