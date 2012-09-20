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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Мордовия (мол)
Краснодар (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 20 сентября 2012
Краснодар (мол)
20.09.2012, четверг, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
1 : 2
Завершен
Мордовия (мол)
12'
Е. Шипицин
21'
М. Терентьев
72'
Д. Волаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Мордовия (мол)
90'
Замена
А. Аскеров
️️️️
М. Маркин
90'
Замена
П. Афанасьев
️️️️
М. Жестков
88'
Замена
А. Строков
️️️️
А. Пазин
Замена
Е. Андриенко
️️️️
Н. Чхапелия
81'
Замена
Р. Зябиров
️️️️
И. Петров
75'
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Волаш
70'
Желтая карточка
Э. Стурки
Желтая карточка
О. Михайлов
65'
63'
Замена
Э. Стурки
️️️️
М. Будников
58'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
56'
Замена
Д. Волаш
️️️️
С. Кузнецов
54'
Желтая карточка
М. Жестков
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Ермаков
46'
Замена
М. Серегин
️️️️
Е. Шипицин
46'
26'
Пенальти не реализован!
М. Маркин
Желтая карточка
Е. Городов
25'
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Терентьев
ГОЛ! 1:0!
Е. Шипицин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
27
Илья Захаров
ЛЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
7
Денис Соболев
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Краснодар (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
41
Евгений Андриенко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
15
Максим Серегин
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
11
Александр Строков
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
12
Павел Афанасьев
ЦП
17
Далибор Волаш
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Городов
67
Михайлов
13
Марков
5
Морозов
59
Ермаков
7
Чхапелия
25
Шипицин
10
Петров
45
Гарипов
21
Ахриев
14
Аппаев
3-3-3-1
1
Шебанов
21
Орлов
37
Терентьев
22
Будников
11
Юсупов
11
Пазин
27
Захаров
71
Жестков
10
Кузнецов
7
Соболев
93
Маркин
10
Петров
52
Зябиров
52
Зябиров
10
Петров
7
Чхапелия
41
Андриенко
41
Андриенко
7
Чхапелия
25
Шипицин
15
Серегин
15
Серегин
25
Шипицин
59
Ермаков
21
Ерохин
21
Ерохин
59
Ермаков
10
Кузнецов
17
Волаш
17
Волаш
10
Кузнецов
11
Пазин
11
Строков
11
Строков
11
Пазин
93
Маркин
71
Аскеров
71
Аскеров
93
Маркин
71
Жестков
12
Афанасьев
12
Афанасьев
71
Жестков
22
Будников
19
Стурки
19
Стурки
22
Будников
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Мордовия (мол)
37
Александр Лузин
ЦЗ
1
Савелий Толстопятов
ВР
55
Артур Фарион
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
37
Александр Лузин
ЦЗ
1
Савелий Толстопятов
ВР
55
Артур Фарион
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Зоран Тешович
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Краснодар (мол) - Мордовия (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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