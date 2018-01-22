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Кепа Аррисабалага (уд.)
Новости
Кепа Аррисабалага (уд.) - новости
Завершил карьеру
3 октября 1994 (31)
#30 | Вратарь
186 см
Испания
Статистика
Новости
Публикации
Фото
«Атлетик» объявил о продлении контракта с Аррисабалагой, которого хотел приобрести «Реал»
2018.01.22 13:24
Зидан: «Аррисабалага? «Реал» не нуждается в новом вратаре»
2018.01.06 17:28
4
«Атлетик» не разрешал Кепе проходить медосмотр в «Реале»
2018.01.06 10:59
4
«Ювентус» летом отказался приобретать Аррисабалагу, на которого претендует «Реал»
2017.12.12 14:24
1
«Реал» принял решение продать Касилью
2017.11.28 17:12
2
«Реал» летом предложит 70 миллионов за Де Хеа
2017.11.21 06:44
4
Зидан согласился на приобретение голкипера «Атлетика»
2017.10.13 08:04
9
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2017.09.29 14:20
4
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2017.09.20 15:12
1
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2017.05.19 20:25
3
Вратарь молодежной сборной Испании попал в сферу интересов «Реала» и «Арсенала»
2016.02.13 19:23
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