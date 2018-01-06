«Атлетик» не разрешал Кепе проходить медосмотр в «Реале»

Тренерский штаб «Атлетика» не давал разрешения вратарю команды Кепе Аррисабалаге начинать процедуру медицинского обследования перед ожидаемым переходом в «Реал». При этом в клубе не знают, нарушил ли голкипер данный запрет. Мадридцы планируют заполучить футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 20 миллионов евро.

Вратарь в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 14 матчей, четыре из которых отстоял на ноль.