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    «Атлетик» не разрешал Кепе проходить медосмотр в «Реале»

    Тренерский штаб «Атлетика» не давал разрешения вратарю команды Кепе Аррисабалаге начинать процедуру медицинского обследования перед ожидаемым переходом в «Реал». При этом в клубе не знают, нарушил ли голкипер данный запрет. Мадридцы планируют заполучить футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 20 миллионов евро.

    Вратарь в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 14 матчей, четыре из которых отстоял на ноль.

    Источник: Goal.com

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    06.01.2018 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 января 2018, 15:06

      держать его насильно нет смысла, но, если были нарушения регламента, то надо наказывать, чтобы топы не чувствовали себя уж слишком вольготно в таких делах.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > Cules2013 6 января 2018, 15:42

      У него вроде контракт летом заканчивается, даже если клуб забанит трансфер, то летом Кепа уйдёт бесплатно куда угодно, а "Атлетико" останется ни с чем.

      2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > Hala Madrid 6 января 2018, 16:47

      "Атлетик"*

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Hala Madrid 7 января 2018, 07:18

      логично

      0
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