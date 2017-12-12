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    • «Ювентус» летом отказался приобретать Аррисабалагу, на которого претендует «Реал»

    «Ювентус» летом отказался приобретать Аррисабалагу, на которого претендует «Реал»

    «Ювентус» упустил шанс приобрести голкипера «Атлетика» Кепу Аррисабалагу.

    Сообщается, что скауты туринцев некоторое время следили за 23-летним вратарем и минувшим летом «старой синьоре» было предложено приобрести испанца. Однако, по информации источника, Аррисабалага никогда не был приоритетом для «бьянконери», учитывая его стоимость в размере 25 миллионов евро, несмотря на истекающий в 2018 году контракт.

    Кроме того, «Ювентус», который продолжает верить в Войцеха Щесны, не захотел ввязываться в трансферную борьбу за стража ворот с «Реалом», который проявляет к нему настойчивый интерес.

    Теперь считается, что Аррисабалага присоединится к мадридцам в январе, подписав шестилетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

    Источник: Football Italia

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    12.12.2017 14:24
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    Комментарии (2)
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    Михаил_Боярский
    1513099168
    Зря. Буффону осталось совсем чуть чуть. Щесны так себе кандидатура.
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    ologreds
    1694991747
    numo528953
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