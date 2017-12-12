«Ювентус» летом отказался приобретать Аррисабалагу, на которого претендует «Реал»

«Ювентус» упустил шанс приобрести голкипера «Атлетика» Кепу Аррисабалагу.

Сообщается, что скауты туринцев некоторое время следили за 23-летним вратарем и минувшим летом «старой синьоре» было предложено приобрести испанца. Однако, по информации источника, Аррисабалага никогда не был приоритетом для «бьянконери», учитывая его стоимость в размере 25 миллионов евро, несмотря на истекающий в 2018 году контракт.

Кроме того, «Ювентус», который продолжает верить в Войцеха Щесны, не захотел ввязываться в трансферную борьбу за стража ворот с «Реалом», который проявляет к нему настойчивый интерес.

Теперь считается, что Аррисабалага присоединится к мадридцам в январе, подписав шестилетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы.