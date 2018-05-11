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Иван Новосельцев
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Как сыграют «Спартак», «Динамо», «Краснодар»? Смотрите матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
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13:38
Аршавин: «Сочи» не нужно было продлевать контракт с Нобоа»
13:20
Агент: «Если Тюкавин сейчас перейдет в ЦСКА или «Зенит», болельщики «Динамо» разнесут стадион»
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13:04
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Иван Новосельцев - посты
#99 | Защитник
Имя
Иван
Отчество
Евгеньевич
Фамилия
Новосельцев
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
25 августа 1991 (31 год)
Рост
190
Вес
80
Стоимость:
€ 600
тыс
Статистика
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Статьи
Посты
11.05.2018 08:52
Четвертый состав «Зенита»
Кратко про игроков из «Зенита»,которые в аренде.
17.07.2017 12:11
Перезагрузка. 5 россиян для усиления "Зенита"
"Зенит" собирает лучших игроков на российском рынке и ведет агрессивную трансферную политику. Блог "Чего хотят болельщики?" собрал еще 5 российских игроков, которые могли бы помочь петербуржцам.
08.01.2017 19:53
Где сейчас выступают игроки «Торпедо» сезона 2014-2015?
В сезоне 2014-2015 Московское «Торпедо»выступало в Премьер-лиге, причем успешно.Сейчас же команда, из-за финансовых трудностей, играет во 2 дивизионе нашего футбола. Блог «Мысли в слух» о том, где сейчас выступают игроки той команды.
30.11.2016 18:00
Символическая сборная первого круга РФПЛ
Первая половина чемпионата завершилась, а сегодня уже стартовала вторая. Блог «Чего хотят болельщики?» представляет свою версию символической сборной после первого круга РФПЛ.
35
31.10.2016 13:27
Сборная звезд РФПЛ
Известны лидеры таблицы РФПЛ. Блог «Чего хотят болельщики?» предлагает свою сборную лучших игроков первой пятерки.
1
09.10.2016 19:00
Модный приговор
Российский футбол живет не только новыми стадионами(Спасибо Сергею Галицкому)...Не только нашими мощными болельщиками(Евро-2016 помним).Не только хорошим футболом(Мы все еще помним 2008 год,Евро).Но и модными футболистами.Сегодня мой пост о них.
01.09.2016 16:55
Жить твоей головой. Почему сборной России нужен еще один нападающий
По итогам матча с Турцией можно констатировать: Станислав Черчесов горазд на смелые эксперименты. Блог «Бескрайний нападающий» рассматривает некоторые из них – те, которые уже случились, и те, которые возможны в будущем.
7
31.08.2016 17:00
Лишь бы не комедия. Три вопроса к Черчесову перед матчем с Турцией
Уже в среду сборная России проведет дебютный матч под руководством нового главного тренера. Станислав Черчесов вызвал на сбор большое количество новичков и заставил нас задуматься о возможных тактических вариантах.
4
25.08.2016 12:00
Амазонки. Кто, кроме Бердыева, вдохновляет игроков «Ростова» на чудеса
«Ростов» уничтожил «Аякс» и триумфально ворвался в Лигу чемпионов. Самое время взглянуть на красавиц, окрыливших лидеров команды. Три истории любви сквозь расстояния и время помогут вам лучше понять несгибаемый характер «Ростова».
6
24.08.2016 11:30
All-in. Почему «Ростов» рискует всем
Сегодня «Ростов» сыграет важнейший матч в своей истории. Разбираемся, что поставлено на кон, и почему цена ошибки для дончан гораздо выше, чем для «Аякса». Миллионы евро, имидж и слава или крутое пике в ФНЛ после серебряных медалей.
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21.08.2016 10:44
Новые лица сборной. Иван Новосельцев
Станислав Черчесов вызвал в сборную ряд новичков. Одним из них является защитник «Ростова» Иван Новосельцев.
17.08.2016 17:00
Бердыев в пустыне, Мамаев на горохе. Главные события вторника
Автор блога «Бескрайний нападающий» делится своим взглядом на важнейшие события минувшего дня. Матч «Ростова» в ЛЧ, Каррера в «Спартаке», список Черчесова и другие темы.
4
16.08.2016 19:33
Почему перемены в сборной приведут к лучшему
Сегодня главный тренер сборной России огласил состав на товарищеские матчи в конце августа.
16.08.2016 16:27
Заявочка. Радость и огорчение.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил заявку на матчи со сборными Турции и Ганы. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение», попробует разобраться, кто же этот вызов заслужил, а кому повезло, вызвали так, посмотреть.
1
01.08.2016 17:28
Девушка, вдохновившая мужа на первый гол в РФПЛ в новом сезоне
Блог «Чего хотят болельщики?» представляет жену Ивана Новосельцева – Катерину Кейру.
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