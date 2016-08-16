Заявочка. Радость и огорчение.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил заявку на матчи со сборными Турции и Ганы. Блог «Веселый футбол, или негативное мнение», попробует разобраться, кто же этот вызов заслужил, а кому повезло, вызвали так, посмотреть.

Конечно все относительно, что бы там не говорил Черчесов, мол у нас нет товарищеских матчей, есть контрольные, а эта сборная наверняка еще претерпит большие изменения, когда дело дойдет до турниров. Сейчас же все выглядит необычно, ново и свежо, что в принципе не может не радовать. В этой статье, разберемся кто же свой вызов заслужил, а кого взяли так, посмотреть, авансом. А также кого в сборной ожидали, хотели увидеть, но их нет.

ЗАСЛУЖИЛИ

Иван Новосельцев

Ожидал увидеть защитника «Ростова» еще на Евро 2016, но Слуцкий его не вызвал, как в принципе и никого из серебряного призера Премьер-лиги в целом, что удивляло. Так или иначе, теперь Новосельцев в сборной, вызов в которую заслужил. Цепкий, умеющий выбрать позицию защитник, способен помочь нашей сборной. По статистическим выкладкам стоит отметить, что клуб Ивана, «Ростов» меньше всех пропустил в чемпионате по итогам прошлого года, пусть в этом львиная доля тренерского гения Курбана Бердыева, но и заслуг центрального защитника умолять тоже не стоит. Этот же сезон, ростовчане начали с двух сухих матчей, а в первом туре, Новосельцев стал автором единственного забитого мяча.

Юрий Газинский

Опорный полузащитник играет в основе «Краснодара» не первый год. Цепкий, с неплохим пасом игрок, способен также поддержать атаку, что не раз демонстрировал в своем клубе. Газинскому 27 лет и он еще способен расти как игрок. «Краснодар» с легкостью прошел первый для себя раунд Лиги Европы, после трех туров РФПЛ, идет на первом месте, в чем немалая заслуга Юрия.

Роман Зобнин

Многие могут не согласиться. Но, нельзя не отметить, что полузащитник «Спартака», в начале чемпионата демонстрирует очень большое желание играть в футбол, да у него не все получается, но видно большое старание, задатки. Он начинает, пусть потихоньку, оправдывать выданные ему в прошлом авансы. Со старта сезона, полузащитник, способный на креативные действия в атаке, закрепился в основе своего клуба, а сам «Спартак» начал чемпионат неплохо, если отбросить ЛЕ. Роману всего 22, у него все еще впереди, и если он продолжит работать с таким же желанием, то очень пригодится сборной.

СТРАННЫЙ ВЫБОР

Роман Шишкин

Правому защитнику «Локомотива» 29 лет, он давно не хватает звезд с неба, хотя игроком является добротным. Мне не понятен этот выбор вот почему: гораздо мощнее Шишкина, этот сезон начал Ещенко, как никрути, но Шишкин уступает Смольникову, но этих люде в сборной нет, а Роман есть... И »Локомотив» в прошлом году финишировал не на самом высоком месте, да и в этом сезоне стартовал не слишком удачно.

Роман Нойштедтер

Уж не знаю, что это политика, или Черчесов действительно видит что то особенное в Романе, но мне казалось, что ЧЕ 2016 все показал. С ходу выпускавшийся в старте Нойштедтер в игру сборной ничего нового не привнес и уж точно ее не усилил, более того, когда он уходил с поля и выходили Глушаков и Мамаев игра сборной хоть не много, да преображалась. Теперь же Роман в сборной есть, Глушакова и Мамаева, как говорят из-за травмы, нет. Новый клуб натурализованного игрока, «Фенербахче», так же начал сезон не слишком удачно, вылетев из Лиги чемпионов. Конечно может быть Черчесов видит его на позиции центрального защитника, все таки Игнашевича не вызвали, нужно наигрывать новую связку, может просто посчитал, что нужно дать еще шанс и не рубить с плеча.

Максим Канунников

Игрок атаки Казанского «Рубина», является футболистом резким, шустрым, при том действуя всегда близко к нападению, кпд Канунникова не слишком высок. Не слишком много голов, голевых передач. Ну а то как Канунников и его клуб начали этот сезон, вообще в комментариях не нуждается. И если сам «Рубин» оправдывает хотя бы то, что команда перестраивается, то Максима же, наигравшего на две желтые карточки, еще в первом тайме стартового тура. Да и в последнем матче со «Спартаком», Канунников ничем особенным не запомнился.

КОГО ЖДАЛИ

Игорь Смольников

Конечно Смольников провел далеко не лучший Евро, правда как и вся сборная. Но его не вызов, мне не понятен. Объективно, он является лучшим правым защитником нашего чемпионата наравне с Фернандесом. Это он доказал матчами за за «Зенит», как в Лиге чемпионов, так и в Премьер-лиге. Да и этот сезон начал никак не хуже того же Шишкина.

Денис Глушаков

По сравнению со всеми игроками сборной, показал не самую худшую игру на Евро. В матче со Словаками, выйдя на смену, игры не испортил, даже усилил и не только потому, что отквитал один мяч. Этот сезон начал неплохо, если опять же не брать в расчет матч с киприотами, «Спартак» Дениса стартовал здорово, сейчас является одним из лидеров чемпионата. Глушаков же там является капитаном и крепким игроком стартового состава и чем уступает, например тому же Оздоеву не понятно. Разве что только Магомед моложе, но и Глушакову 29, и к чемпионату мира он подойдет совсем не старым.

Андрей Ещенко

Понятно, что Ещенко к ЧМ 2018 будет уже 34 и это не лучший возраст для крайнего защитника. И есть у нас и помоложе и не хуже. Но Ещенко, лично меня удивил на старте чемпионата своей готовностью и выносливостью. Пусть многие на него повесили фатальный гол от АЕКа, где по моему мнению виновата вся оборона, но даже том матче он был одним из лучших. В матчах чемпионата, Андрей не только неплохо отрабатывает в защите, но и поддерживает атаку, успевая буквально по всюду, и во втором туре, это принесло свои плоды, где Ещенко забил победный мяч «Крыльям».

Возможно, как я уже говорил, эта сборная больше экспериментальная, нежели окончательная. Но то, что посмотрят много новых лиц уже радует. С этим списком можно согласиться, можно не согласиться. Например мне очень нравится Олег Иванов из «Терека», наверное один из самых креативных русских полузащитников, но его не вызов можно объяснить возрастом. А кто по вашему мнению должен быть в этом списке, указывайте в комментариях.