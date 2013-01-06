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Виллианс
Статистика
Виллианс - статистика
Завершил карьеру
29 января 1986 (40), Прая Гранде
#88 | Полузащитник
175 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
3 : 0
06.01.2013
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
0 : 2
10.12.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
4 : 1
02.12.2012
Кальяри
79' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
3 : 0
27.11.2012
Удинезе
1' - 46'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 1
04.11.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 2
31.10.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 3
28.10.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 0
21.10.2012
Пескара
78' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
2 : 1
07.10.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
0 : 0
30.09.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
0 : 0
26.09.2012
Удинезе
1' - 56'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
2 : 1
23.09.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2 : 2
16.09.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
1 : 4
02.09.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2 : 1
25.08.2012
Удинезе
1' - 46'
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