Виллианс - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Виллианс
|Фамилия
|Домингос Фернандес
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прая Гранде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1986 (37 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Виллианс
|Фамилия
|Домингос Фернандес
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прая Гранде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1986 (37 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Интер (Милан)
|10.12.2012
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|02.12.2012
|79' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|27.11.2012
|1' -46'
|Лацио (Рим)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|31.10.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Катания (Катания)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:3
|Удинезе (Удине)
|21.10.2012
|78' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Пескара (Пескара)
|07.10.2012
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Дженоа (Генуя)
|26.09.2012
|1' -56'
|Торино (Турин)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|23.09.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Милан (Милан)
|16.09.2012
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|02.09.2012
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:4
|Ювентус (Турин)
|25.08.2012
|1' -46'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Удинезе (Удине)