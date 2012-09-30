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    Виллианс - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Виллианс
    Фамилия Домингос Фернандес
    Команда Интернасьонал
    Состав Основной
    Родной город Прая Гранде
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 января 1986 (37 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Интер (Милан)
    10.12.2012 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Удинезе (Удине)
    02.12.2012 79' -90' Удинезе (Удине) 4:1 Кальяри (Кальяри)
    27.11.2012 1' -46' Лацио (Рим) 3:0 Удинезе (Удине)
    04.11.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Удинезе (Удине)
    31.10.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Катания (Катания)
    28.10.2012 Был в запасе Рома (Рим) 2:3 Удинезе (Удине)
    21.10.2012 78' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Пескара (Пескара)
    07.10.2012 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Удинезе (Удине)
    30.09.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Дженоа (Генуя)
    26.09.2012 1' -56' Торино (Турин) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.09.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Милан (Милан)
    16.09.2012 Был в запасе Сиена (Сиена) 2:2 Удинезе (Удине)
    02.09.2012 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:4 Ювентус (Турин)
    25.08.2012 1' -46' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Удинезе (Удине)
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