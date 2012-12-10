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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 10 декабря 2012
Сампдория
10.12.2012, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
17'
Данило
28'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
90'
+2
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Ди Натале
Замена
П. Кастеллини
️️️️
Г. Берарди
75'
74'
Замена
П. Армеро
️️️️
Р. Перейра
68'
Желтая карточка
Т. Арто
66'
Замена
А. Лаццари
️️️️
Д. Пинци
Пенальти не реализован!
Н. Поцци
64'
Желтая карточка
Н. Поцци
54'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Д. Гастальделло
53'
Замена
Н. Поцци
️️️️
Э. Мареска
46'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
35'
28'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Натале
Пас отдал
Э. Агьеманг-Баду
17'
ГОЛ! 0:1!
Данило
Пас отдал
А. Ди Натале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
5
Ренан
ЦП
94
Джанлука Аустони
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-5-1
44
Ромеро
21
Коста
5
Гастальделло
35
Россини
28
Берарди
14
Мба Обьянг
21
Сориано
12
Тиссоне
16
Мареска
15
Поли
9
Икарди
3-2-3-1-1
23
Бркич
8
Баста
33
Анджелла
5
Данило
28
Арто
26
Паскуале
3
Пинци
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
10
Ди Натале
28
Берарди
7
Кастеллини
7
Кастеллини
28
Берарди
5
Гастальделло
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
5
Гастальделло
16
Мареска
9
Поцци
9
Поцци
16
Мареска
37
Перейра
7
Армеро
7
Армеро
37
Перейра
3
Пинци
10
Лаццари
10
Лаццари
3
Пинци
10
Ди Натале
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Ди Натале
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
5
Ренан
ЦП
94
Джанлука Аустони
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
10
Пауло Баррето
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
94
Джанлука Аустони
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Виллианс
ОП
10
Пауло Баррето
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Сампдория - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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