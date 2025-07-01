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Кепа
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€ 5 млн
Кепа - новости
Арсенал
3 октября 1994 (31), Ондарроа
#13 | Вратарь
186 см | 85 кг
Испания
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Фото
Кепа сменил «Челси» на другой лондонский клуб
2025.07.01 17:08
«Челси» готов продать основного вратаря и Кепу
2025.06.04 15:29
2
Фото
«Челси» отдал Кепу в аренду другому клубу АПЛ
2024.08.29 11:20
Стал известен новый клуб Кепы
2024.08.27 13:54
1
«Челси» назвал сумму, за которую готов продать Кепу
2024.07.25 23:49
Известен клуб АПЛ, где может оказаться Лунин
2024.07.25 17:22
3
«Челси» следит за двумя вратарями из Примеры
2024.06.01 16:33
«Атлетико» рассматривает двух топ-вратарей на замену Облаку
2024.05.04 13:40
3
«Реал» расстанется с Кепой и намерен продлить Лунина
2024.04.03 13:04
Кепа определился со своим будущим
2024.04.02 21:49
«Челси» готов летом продать 5-6 футболистов
2024.03.12 22:44
4
Четыре футболиста «Реала» имеют претензии к Анчелотти
2024.02.29 20:00
4
Лунин: «Я был зол, когда Кепа стал в «Реале» основным»
2024.02.23 22:29
5
Уткин пошутил о фамилиях баскских вратарей
2024.01.25 19:42
«Реал» не будет выкупать Кепу у «Челси» по двум причинам
2024.01.13 11:11
2
Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании
2024.01.13 08:36
2
У «Челси» могут возникнуть проблемы из-за «Реала»
2024.01.12 17:45
2
3-кратный победитель ЛЧ пытался летом вернуться в «Реал» – ему отказали
2024.01.01 12:55
1
В «Реале» определились с будущим арендованного Кепы
2023.12.24 22:16
5
В «Реале» определились с заменой для Лунина и Кепы
2023.12.06 19:50
Стал известен диагноз вратаря «Реала» Кепы
2023.11.09 15:40
1
«Реал» готов выкупить Кепу у «Челси», но при одном условии
2023.10.31 19:45
Кепа объяснил, почему отказал «Баварии» в пользу «Реала»
2023.09.06 14:17
Фото
Новый вратарь «Челси» Санчес забрал номер Кепы
2023.08.17 22:44
Кепа не хочет возвращаться из «Реала» в «Челси» в конце сезона
2023.08.15 18:20
1
Стало известно, за какую сумму «Реал» арендовал Кепу у «Челси»
2023.08.14 17:24
2
«Реал» объявил о переходе самого дорогого вратаря в истории футбола
2023.08.14 12:08
2
«Челси» может подписать чемпиона АПЛ на место Кепы
2023.08.12 23:27
1
«Реал» и «Челси» договорились о переходе Кепы
2023.08.12 22:23
5
«Реал» отказался от подписания Буну по двум причинам
2023.08.12 16:34
1
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2
3
4
5
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