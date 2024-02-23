Лунин: «Я был зол, когда Кепа стал в «Реале» основным»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин вспомнил эмоции после прихода в команду Кепы.
«Когда пришел Кепа и ему доверили место в старте, я был зол и очень разочарован, был не согласен. Но что я мог сделать? Работать и ждать шанс, чтобы им воспользоваться.
У таких тренеров, как Карло Анчелотти, есть своя точка зрения, но мне кажется, что своей игрой я еe изменил», – сказал украинец.
- 25-летний уроженец Харьковской области в «Реале» с 2018 года.
- Игрок стоит 8 миллионов евро.
- У Лунина за «Реал» 35 матчей, 33 пропущенных гола.