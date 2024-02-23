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    Лунин: «Я был зол, когда Кепа стал в «Реале» основным»

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин вспомнил эмоции после прихода в команду Кепы.

    «Когда пришел Кепа и ему доверили место в старте, я был зол и очень разочарован, был не согласен. Но что я мог сделать? Работать и ждать шанс, чтобы им воспользоваться.

    У таких тренеров, как Карло Анчелотти, есть своя точка зрения, но мне кажется, что своей игрой я еe изменил», – сказал украинец.

    • 25-летний уроженец Харьковской области в «Реале» с 2018 года.
    • Игрок стоит 8 миллионов евро.
    • У Лунина за «Реал» 35 матчей, 33 пропущенных гола.

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    Источник: телеграм-канал Okko

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    23.02.2024 22:29
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    Комментарии (2)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1708721090
    Кепа вытеснит Будешь на банке Радуйся что не в окопе
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    DMитрий
    1708722851
    А есть ещё условия в контракте, которые ты не знаешь и тебе не скажут. Осел в Испании в большом клубе, зарабатывай денежку, радуйся и не жужжи! Вроде так и было пока.
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