«Реал» готов выкупить Кепу у «Челси», но при одном условии

«Реал» всерьез задумался о сохранении в составе вратаря Кепы Аррисабалаги.

Мадридский клуб готов вступить в переговоры с «Челси» о выкупе 29-летнего футболиста.

Но есть важное условие – «Реал» согласен заплатить не более 20 миллионов евро. В качестве частичной компенсации в сделку могут включить Андрея Лунина.