«Реал» готов выкупить Кепу у «Челси», но при одном условии

«Реал» всерьез задумался о сохранении в составе вратаря Кепы Аррисабалаги.
Мадридский клуб готов вступить в переговоры с «Челси» о выкупе 29-летнего футболиста.
Но есть важное условие – «Реал» согласен заплатить не более 20 миллионов евро. В качестве частичной компенсации в сделку могут включить Андрея Лунина.
- Кепу арендовали на замену травмированному Тибо Куртуа.
- Его статистика в «Реале»: 12 матчей, 10 пропущенных голов.
- «Челси» покупал испанца в 2018 году за рекордные для голкиперов 80 млн евро.
Источник: The Sun