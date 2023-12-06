В «Реале» определились с заменой для Лунина и Кепы

Принято решение, кто станет дублером Тибо Куртуа в «Реале» со следующего сезона.

Кепа Аррисабалага, вероятно, вернется в «Челси», а Андрей Лунин может сменить команду, чтобы получать больше игровой практики.

В «Реале» решили не покупать нового вратаря и довериться Феррану Кетгласу из клубной академии.

В июне голкиперу исполнится 19 лет.

Он в «Реале» с 2022 года.

Сейчас Кетглас выступает за «Хувениль А».

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