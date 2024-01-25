Уткин пошутил о фамилиях баскских вратарей

Журналист и комментатор Василий Уткин пошутил о фамилиях вратаря «Атлетика» Хулена Агирресабалы и голкипера «Реала» Кепы Аррисабалаги, выступающем в «Мадриде» на правах аренды из «Челси».
«Когда новорожденному вратарю-баску дают имя, то складывают в мешок определенный набор одних и тех же букв и достают вслепую.
Так появляется Аррисабалага, за ним Агирресабала…» – написал Уткин.
- 29-летний Аррисабалага сыграл в этом сезоне 18 встреч за «Реал» во всех турнирах и пропустил 18 голов. Он делит вратарскую позицию в команде с украинцем Андреем Луниным.
- 23-летний Агирресабала провел в этом сезоне 5 матчей за «Атлетик» в Кубке Испании, в которых пропустил 3 мяча. В Ла Лиге основным голкипером команды из Бильбао является Унаи Симон.