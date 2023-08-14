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    • «Реал» объявил о переходе самого дорогого вратаря в истории футбола

    «Реал» объявил о переходе самого дорогого вратаря в истории футбола

    Кепа перешел из «Челси» в «Реал».

    Мадридский клуб арендовал 28-летнего испанца до конца сезона без права выкупа.

    «Реал» подписал Кепу на место Тибо Куртуа, который получил травму крестообразных связок.

    • Кепа – самый дорогой вратарь в истории футбола.
    • «Челси» купил его в 2018 году за 80 млн евро.

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    Источник: сайт «Реала»

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    Сегодня, 12:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15828

      Алексей З 4 часа назад

      Самый дорогой не значит лучший.
      Если Челси с дуру отвалил за него бешенные бабки , то это просто проблемы клуба.

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      Рейтинг: +5840

      fakeid 5 часов назад

      этот самый дорогой вратарь не так давно получил трёшку от зенита. ну типа гы-гы)

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