«Реал» объявил о переходе самого дорогого вратаря в истории футбола

Самый дорогой не значит лучший.
Если Челси с дуру отвалил за него бешенные бабки , то это просто проблемы клуба.
Кепа перешел из «Челси» в «Реал».
Мадридский клуб арендовал 28-летнего испанца до конца сезона без права выкупа.
«Реал» подписал Кепу на место Тибо Куртуа, который получил травму крестообразных связок.
- Кепа – самый дорогой вратарь в истории футбола.
- «Челси» купил его в 2018 году за 80 млн евро.
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