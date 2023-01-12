Кепа - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Кепа
|Фамилия
|Аррисабалага
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ондарроа
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|85
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Кепа
|Фамилия
|Аррисабалага
|Команда
|Челси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ондарроа
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|85
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|2:0
|Боруссия
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|65'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|87'
|15.02.2023
|1' - 90'
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челси
|17
|-1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|26.02.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Челси (Лондон)
|18.02.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|87'
|11.02.2023
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Челси (Лондон)
|03.02.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|21.01.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Челси (Лондон)
|15.01.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|12.01.2023
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Челси (Лондон)
|05.01.2023
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|01.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Челси (Лондон)
|27.12.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Борнмут (Борнмут)
|29.10.2022
|1' -46'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|4:1
|Челси (Лондон)
|22.10.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|19.10.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Челси (Лондон)
|16.10.2022
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:2
|Челси (Лондон)
|08.10.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|3:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|01.10.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:2
|Челси (Лондон)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Вест Хэм (Лондон)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Челси (Лондон)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:1
|Лестер (Лестер)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:0
|Челси (Лондон)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Челси (Лондон)