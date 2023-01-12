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    Кепа - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Кепа
    Фамилия Аррисабалага
    Команда Челси
    Состав Основной
    Родной город Ондарроа
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 октября 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Вес 85
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 1' - 90' Челси 2:0 Боруссия Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    65'
    04.03.2023 1' - 90' Челси 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    87'
    15.02.2023 1' - 90' Боруссия 1:0 Челси Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Вест Хэм 1:1 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Челси 17 -1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    26.02.2023 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Челси (Лондон)
    18.02.2023 1' -90' Челси (Лондон) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    87'
    11.02.2023 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Челси (Лондон)
    03.02.2023 1' -90' Челси (Лондон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    21.01.2023 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Челси (Лондон)
    15.01.2023 1' -90' Челси (Лондон) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    12.01.2023 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:1 Челси (Лондон)
    05.01.2023 1' -90' Челси (Лондон) 0:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    01.01.2023 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Челси (Лондон)
    27.12.2022 1' -90' Челси (Лондон) 2:0 Борнмут (Борнмут)
    29.10.2022 1' -46' Брайтон (Брайтон & Хов) 4:1 Челси (Лондон)
    22.10.2022 1' -90' Челси (Лондон) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    19.10.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 0:0 Челси (Лондон)
    16.10.2022 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 0:2 Челси (Лондон)
    08.10.2022 1' -90' Челси (Лондон) 3:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    01.10.2022 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 Челси (Лондон)
    03.09.2022 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Вест Хэм (Лондон)
    30.08.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Челси (Лондон)
    27.08.2022 Был в запасе Челси (Лондон) 2:1 Лестер (Лестер)
    21.08.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:0 Челси (Лондон)
    14.08.2022 Был в запасе Челси (Лондон) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    06.08.2022 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Челси (Лондон)
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