«Реал» расстанется с Кепой и намерен продлить Лунина

«Реал» не будет выкупать у «Челси» вратаря Кепу Аррисабалагу, выступающего за мадридский клуб на правах аренды. По данным журналиста Фабрицио Романо, «Мадрид» намерен продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным, который может стать свободным агентом летом 2025 года. Также в клубе рассчитывают на Тибо Куртуа, который должен восстановиться после травмы.

Аррисабалага арендован «Реалом» до 30 июня.

Соглашение Кепы с «Челси» рассчитано до июня 2025 года.

Аррисабалага провел в этом сезоне за «Мадрид» 18 матчей, пропустил 18 голов и сыграл 7 встреч на ноль.

На счету Лунина в текущем сезоне 24 игры за «Реал». В них он пропустил 19 мячей, 11 матчей провел на ноль.