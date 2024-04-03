Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    «Реал» расстанется с Кепой и намерен продлить Лунина

    «Реал» не будет выкупать у «Челси» вратаря Кепу Аррисабалагу, выступающего за мадридский клуб на правах аренды. По данным журналиста Фабрицио Романо, «Мадрид» намерен продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным, который может стать свободным агентом летом 2025 года. Также в клубе рассчитывают на Тибо Куртуа, который должен восстановиться после травмы.

    • Аррисабалага арендован «Реалом» до 30 июня.
    • Соглашение Кепы с «Челси» рассчитано до июня 2025 года.
    • Аррисабалага провел в этом сезоне за «Мадрид» 18 матчей, пропустил 18 голов и сыграл 7 встреч на ноль.
    • На счету Лунина в текущем сезоне 24 игры за «Реал». В них он пропустил 19 мячей, 11 матчей провел на ноль.

    Новости по теме
    «Реал» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2024
    Касильяс поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»
    Мостовой поделился ожиданиями от матча «Реал» — «Манчестер Сити»: «Тягомотина будет» 1
    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2024 13:04
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+