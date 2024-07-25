«Челси» назвал сумму, за которую готов продать Кепу

Лондонский «Челси» готов продать голкипера Кепу Аррисабалагу.
По сведениям СМИ, боссы «Челси» хотят получить от продажи 29-летнего испанца не менее 15 миллионов евро.
- В майке «Челси» Кепа Аррисабалага провел 163 игры. В них голкипер пропустил 173 гола. Также в активе испанца 59 «сухих» поединков.
- Минувший сезон Кепа провел в составе «Реала».
- За испанский клуб футболист сыграл 20 матчей (18 пропущенных и 9 игр на «ноль»).
- В активе Аррисабалаги 12 игр за сборную Испании.
- Трансферная стоимость Кепы составляет 12 млн евро (данные Transfermarkt).
Источник: Relevo