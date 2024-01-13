Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании

Стало известно, кто будет основным голкипером «Реала» в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны».

Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти решил оставить в воротах Кепу, который в среду трижды пропустил от «Атлетико» (5:3).

В Испании предполагают, что Андрей Лунин вернется в стартовый состав на игры Примеры и Лиги чемпионов, а Кепе оставят внутренние кубковые соревнования.