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    • Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании

    Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в основе «Реала» в финале Суперкубка Испании

    Стало известно, кто будет основным голкипером «Реала» в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны».

    Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти решил оставить в воротах Кепу, который в среду трижды пропустил от «Атлетико» (5:3).

    В Испании предполагают, что Андрей Лунин вернется в стартовый состав на игры Примеры и Лиги чемпионов, а Кепе оставят внутренние кубковые соревнования.

    • «Реал» и «Барса» разыграют Суперкубок Испании в воскресенье в 22:00 мск.
    • Столичный клуб вряд ли выкупит Кепу у «Челси».
    • В этом сезоне испанский вратарь пропустил 16 голов в 17 матчах.

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    Источник: Relevo

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