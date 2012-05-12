Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 14 тур
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 13 тур
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 12 тур
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 11 тур
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 10 тур
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 9 тур
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 8 тур
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 7 тур
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 6 тур
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 5 тур