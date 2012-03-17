Гиорг Убилава - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Гиорг
|Отчество
|Кахаберович
|Фамилия
|Убилава
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Имя
|Гиорг
|Отчество
|Кахаберович
|Фамилия
|Убилава
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академия Кубань
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.05.2012
|46' -73'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:5
|Динамо (мол) (Москва)
|54'
|06.05.2012
|87' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|01.05.2012
|87' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.04.2012
|1' -71'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|20.04.2012
|1' -46'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.04.2012
|1' -46'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.04.2012
|77' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|30.03.2012
|87' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|24.03.2012
|90' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|17.03.2012
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)