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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Динамо (мол)
Кубань (мол) - Динамо (мол): обзор матча 12 мая 2012
Кубань (мол)
12.05.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 14 тур
1 : 5
Завершен
Динамо (мол)
53'
М. Малыш
23'
Б. Тащи
50'
В. Торшенцев
62'
А. Панюков
81'
А. Панюков (П)
90+2'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Динамо (мол)
+2
ГОЛ! 1:5!
А. Панюков
Красная карточка
А. Каглюк
Вторая желтая
В. Лобкарев
Замена
И. Хохлов
️️️️
А. Ильин
Желтая карточка
М. Малыш
Замена
Е. Генералов
️️️️
Е. Фролов
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Панюков
Вторая желтая
Б. Мустафаев
Замена
А. Катрич
️️️️
Б. Тащи
Замена
С. Арзуманов
️️️️
Г. Убилава
Замена
Р. Пономарев
️️️️
А. Нестеренко
Замена
А. Каташевский
️️️️
В. Комисов
Желтая карточка
Р. Слинько
Замена
С. Зозуля
️️️️
К. Халваши
Желтая карточка
Б. Мустафаев
ГОЛ! 1:3!
А. Панюков
Замена
В. Соболев
️️️️
В. Торшенцев
Замена
А. Панюков
️️️️
Д. Отставнов
Желтая карточка
Г. Убилава
ГОЛ! 1:2!
М. Малыш
Желтая карточка
П. Евсеев
ГОЛ! 0:2!
В. Торшенцев
Замена
А. Ярмолицкий
️️️️
Н. Сергеев
Замена
Г. Убилава
️️️️
А. Геворкян
Замена
И. Бойков
️️️️
Л. Коноплев
Замена
С. Хачатурян
️️️️
И. Князев
Замена
Э. Байчора
️️️️
С. Намашко
Желтая карточка
А. Нестеренко
Желтая карточка
В. Лобкарев
Желтая карточка
А. Ильин
ГОЛ! 0:1!
Б. Тащи
Желтая карточка
К. Халваши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
1
Станислав Намашко
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
61
Артем Геворкян
ЦФ
Динамо (мол)
39
Евгений Фролов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
79
Радомир Пономарев
ЦЗ
45
Сергей Зозуля
ЦП
73
Сергей Арзуманов
ЦП
7
Гиорг Убилава
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
18
Артем Каташевский
ЦП
77
Игорь Хохлов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
2-4-2-1
15
Мустафаев
94
Каглюк
15
Князев
5
Халваши
7
Коноплев
92
Слинько
27
Нестеренко
17
Малыш
52
Лобкарев
61
Геворкян
4-5-1
39
Фролов
27
Живоглядов
17
Иванов
5
Евсеев
5
Сергеев
17
Комисов
99
Торшенцев
35
Ильин
80
Тащи
9
Соловьев
26
Отставнов
15
Князев
62
Хачатурян
62
Хачатурян
15
Князев
5
Халваши
45
Зозуля
45
Зозуля
5
Халваши
27
Нестеренко
79
Пономарев
79
Пономарев
27
Нестеренко
Убилава
73
Арзуманов
73
Арзуманов
Убилава
61
Геворкян
7
Убилава
7
Убилава
61
Геворкян
7
Коноплев
99
Бойков
99
Бойков
7
Коноплев
1
Намашко
1
Байчора
1
Байчора
1
Намашко
17
Комисов
18
Каташевский
18
Каташевский
17
Комисов
80
Тащи
77
Катрич
77
Катрич
80
Тащи
5
Сергеев
25
Ярмолицкий
25
Ярмолицкий
5
Сергеев
35
Ильин
77
Хохлов
77
Хохлов
35
Ильин
39
Фролов
54
Генералов
54
Генералов
39
Фролов
99
Торшенцев
19
Соболев
19
Соболев
99
Торшенцев
26
Отставнов
11
Панюков
11
Панюков
26
Отставнов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Динамо (мол)
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Кубань (мол) - Динамо (мол)
7
3
2
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
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