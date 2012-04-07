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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Кубань (мол)
Спартак М (мол) - Кубань (мол): обзор матча 07 апреля 2012
Спартак М (мол)
07.04.2012, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 8 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (мол)
11'
Д. Хлебосолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Кубань (мол)
Замена
И. Бойков
️️️️
Р. Слинько
Желтая карточка
К. Халваши
Замена
Р. Пономарев
️️️️
М. Малыш
Замена
Г. Убилава
️️️️
Л. Коноплев
Замена
П. Сергеев
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
С. Гатагов
Замена
А. Ходырев
️️️️
К. Савичев
Замена
Э. Байчора
️️️️
С. Намашко
Замена
И. Хомуха
️️️️
А. Зотов
ГОЛ! 1:0!
Д. Хлебосолов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
47
Андрей Святов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
7
Левон Коноплев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
20
Павел Сергеев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
79
Радомир Пономарев
ЦЗ
45
Сергей Зозуля
ЦП
7
Гиорг Убилава
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
63
Роман Дроменко
ЦФ
3-2-3-1-1
91
Скорняков
4
Савичев
3
Чежия
15
Пуцко
77
Гатагов
44
Фадеев
47
Святов
21
Зотов
52
Леонтьев
10
Альшин
46
Хлебосолов
3-3-2-1
1
Намашко
75
Дрампов
15
Князев
94
Каглюк
7
Коноплев
5
Халваши
92
Слинько
52
Лобкарев
17
Малыш
19
Секрет
10
Альшин
20
Сергеев
20
Сергеев
10
Альшин
21
Зотов
22
Хомуха
22
Хомуха
21
Зотов
4
Савичев
21
Ходырев
21
Ходырев
4
Савичев
17
Малыш
79
Пономарев
79
Пономарев
17
Малыш
92
Слинько
99
Бойков
99
Бойков
92
Слинько
7
Коноплев
7
Убилава
7
Убилава
7
Коноплев
1
Намашко
1
Байчора
1
Байчора
1
Намашко
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Кубань (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
45
Сергей Зозуля
ЦП
63
Роман Дроменко
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Чернышук
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
45
Сергей Зозуля
ЦП
63
Роман Дроменко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Кубань (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
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0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
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Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
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Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
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0 : 1
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Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
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Россия. МФЛ, 8 тур
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1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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