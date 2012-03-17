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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Рубин (мол)
Кубань (мол) - Рубин (мол): обзор матча 17 марта 2012
Кубань (мол)
17.03.2012, суббота, 15:30
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Рубин (мол)
12'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Рубин (мол)
Желтая карточка
К. Халваши
Желтая карточка
В. Лобкарев
Замена
Р. Слинько
️️️️
М. Малыш
Замена
Л. Коноплев
️️️️
Н. Жиляев
Замена
Н. Бочаров
️️️️
М. Уридия
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Д. Валье
Замена
И. Бойков
️️️️
С. Зозуля
Пенальти не реализован!
Г. Нуров
Желтая карточка
Б. Мустафаев
Замена
П. Быстров
️️️️
Д. Прокопенко
Замена
С. Кисляк
️️️️
М. Горелишвили
Замена
И. Джалилов
️️️️
С. Кверквелия
Замена
К. Васильев
️️️️
К. Ансальди
Желтая карточка
Н. Жиляев
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Уридия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
5
Каха Халваши
ЦП
45
Сергей Зозуля
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
30
Джонатан Валье
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Кубань (мол)
9
Александр Руденко
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
92
Руслан Слинько
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
7
Гиорг Убилава
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
2-1-3-2-1
1
Байчора
15
Князев
34
Козлов
8
Тлисов
9
Жиляев
45
Зозуля
5
Халваши
17
Малыш
52
Лобкарев
19
Секрет
4-1-1-3-1
1
Волкотруб
4
Аскаров
93
Гараев
4
Кверквелия
14
Ансальди
24
Горелишвили
95
Прокопенко
94
Нуров
30
Валье
10
Джалилов
25
Уридия
17
Малыш
92
Слинько
92
Слинько
17
Малыш
9
Жиляев
7
Коноплев
7
Коноплев
9
Жиляев
45
Зозуля
99
Бойков
99
Бойков
45
Зозуля
14
Ансальди
25
Васильев
25
Васильев
14
Ансальди
25
Уридия
34
Бочаров
34
Бочаров
25
Уридия
4
Кверквелия
3
Джалилов
3
Джалилов
4
Кверквелия
24
Горелишвили
15
Кисляк
15
Кисляк
24
Горелишвили
95
Прокопенко
0
Быстров
0
Быстров
95
Прокопенко
30
Валье
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
30
Валье
Остались в запасе
Кубань (мол)
Рубин (мол)
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
7
Гиорг Убилава
ЦП
94
Александр Каглюк
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
7
Гиорг Убилава
ЦП
94
Александр Каглюк
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Кубань (мол) - Рубин (мол)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
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Кубань (мол)
Рубин (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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