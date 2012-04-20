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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Зенит (мол)
Кубань (мол) - Зенит (мол): обзор матча 20 апреля 2012
Кубань (мол)
20.04.2012, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 10 тур
0 : 0
Завершен
Зенит (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Зенит (мол)
Замена
С. Арзуманов
️️️️
В. Лобкарев
Замена
С. Зозуля
️️️️
М. Малыш
Замена
А. Нестеренко
️️️️
С. Дрампов
Замена
В. Ефимов
️️️️
С. Цыганов
Замена
Л. Коноплев
️️️️
И. Лоло
Замена
Э. Байчора
️️️️
Б. Карюкин
Замена
И. Бойков
️️️️
Г. Убилава
Замена
Р. Кокоскерия
️️️️
И. Князев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
7
Гиорг Убилава
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
27
Александр Нестеренко
ЦП
45
Сергей Зозуля
ЦП
73
Сергей Арзуманов
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
Зенит (мол)
35
Даниил Сизько
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
79
Игорь Елин
ЦФ
3-2-2-2
15
Мустафаев
15
Князев
75
Дрампов
26
Зелао
5
Лоло
94
Каглюк
7
Убилава
92
Слинько
17
Малыш
52
Лобкарев
2-1-4-1-2
23
Бабурин
67
Чертищев
88
Телегин
44
Башкиров
5
Зинков
17
Батов
94
Евсеев
91
Ящук
13
Киреенко
17
Закарлюка
9
Цыганов
75
Дрампов
27
Нестеренко
27
Нестеренко
75
Дрампов
17
Малыш
45
Зозуля
45
Зозуля
17
Малыш
15
Князев
50
Кокоскерия
50
Кокоскерия
15
Князев
7
Убилава
99
Бойков
99
Бойков
7
Убилава
52
Лобкарев
73
Арзуманов
73
Арзуманов
52
Лобкарев
5
Лоло
7
Коноплев
7
Коноплев
5
Лоло
85
Карюкин
1
Байчора
1
Байчора
85
Карюкин
9
Цыганов
98
Ефимов
98
Ефимов
9
Цыганов
Остались в запасе
Кубань (мол)
Зенит (мол)
60
Павел Шувалов
ЦФ
79
Игорь Елин
ЦФ
35
Даниил Сизько
ВР
23
Алексей Каюков
ЦП
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
60
Павел Шувалов
ЦФ
79
Игорь Елин
ЦФ
35
Даниил Сизько
ВР
23
Алексей Каюков
ЦП
58
Илья Зуев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Кубань (мол) - Зенит (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
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Определился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
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«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
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