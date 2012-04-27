Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Кубань (мол)
Рубин (мол) - Кубань (мол): обзор матча 27 апреля 2012
Рубин (мол)
27.04.2012, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 11 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (мол)
6'
А. Гаппаров
21'
Г. Нуров
28'
Р. Слинько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Кубань (мол)
Замена
С. Зозуля
️️️️
Р. Кокоскерия
Замена
Р. Пономарев
️️️️
В. Лобкарев
Желтая карточка
П. Умарбаев
Желтая карточка
К. Васильев
Замена
М. Дойати
️️️️
С. Кверквелия
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Г. Нуров
Замена
И. Бойков
️️️️
Г. Убилава
Замена
С. Арзуманов
️️️️
Л. Коноплев
Замена
Л. Уруру
️️️️
А. Гаппаров
Замена
М. Уридия
️️️️
В. Оразсахедов
Замена
А. Нестеренко
️️️️
С. Дрампов
Замена
Н. Лобанов
️️️️
Н. Бочаров
ГОЛ! 2:1!
Р. Слинько
ГОЛ! 2:0!
Г. Нуров
Пас отдал
М. Горелишвили
ГОЛ! 1:0!
А. Гаппаров
Пас отдал
М. Горелишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
92
Руслан Слинько
ЦП
7
Гиорг Убилава
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
7
Марат Дойати
ЦЗ
36
Юрий Савосин
ЦЗ
57
Никита Лобанов
ЦП
7
Луай Уруру
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
79
Радомир Пономарев
ЦЗ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
27
Александр Нестеренко
ЦП
45
Сергей Зозуля
ЦП
73
Сергей Арзуманов
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Волкотруб
93
Гараев
4
Кверквелия
3
Джалилов
24
Горелишвили
34
Бочаров
94
Нуров
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Васильев
15
Гаппаров
4-3-2
1
Байчора
50
Кокоскерия
75
Дрампов
15
Князев
94
Каглюк
92
Слинько
7
Убилава
7
Коноплев
52
Лобкарев
17
Малыш
34
Бочаров
57
Лобанов
57
Лобанов
34
Бочаров
94
Нуров
39
Умарбаев
39
Умарбаев
94
Нуров
15
Гаппаров
7
Уруру
7
Уруру
15
Гаппаров
4
Кверквелия
7
Дойати
7
Дойати
4
Кверквелия
19
Оразсахедов
25
Уридия
25
Уридия
19
Оразсахедов
52
Лобкарев
79
Пономарев
79
Пономарев
52
Лобкарев
75
Дрампов
27
Нестеренко
27
Нестеренко
75
Дрампов
50
Кокоскерия
45
Зозуля
45
Зозуля
50
Кокоскерия
7
Убилава
99
Бойков
99
Бойков
7
Убилава
7
Коноплев
73
Арзуманов
73
Арзуманов
7
Коноплев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Кубань (мол)
36
Юрий Савосин
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
Остались в запасе
36
Юрий Савосин
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Рубин (мол) - Кубань (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Кубань (мол)
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+