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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
ЦСКА (мол) - Кубань (мол): обзор матча 06 мая 2012
ЦСКА (мол)
06.05.2012, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 13 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (мол)
31'
А. Попов
90'
К. Базелюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
Желтая карточка
А. Нестеренко
Замена
А. Полюткин
️️️️
К. Базелюк
ГОЛ! 2:0!
К. Базелюк
Желтая карточка
Р. Кокоскерия
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Попов
Замена
Д. Хурцидзе
️️️️
Г. Засеев
Замена
Г. Убилава
️️️️
М. Малыш
Замена
Р. Дроменко
️️️️
Р. Слинько
Желтая карточка
М. Малыш
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Е. Кобзарь
Замена
С. Зозуля
️️️️
К. Халваши
Желтая карточка
К. Халваши
Замена
Л. Коноплев
️️️️
С. Арзуманов
Замена
К. Базелюк
️️️️
Р. Нетфуллин
Замена
С. Сердеров
️️️️
К. Инсунг
Желтая карточка
А. Геворкян
Желтая карточка
А. Каглюк
Замена
С. Арзуманов
️️️️
С. Дрампов
ГОЛ! 1:0!
А. Попов
Желтая карточка
Р. Пономарев
Желтая карточка
А. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
7
Гела Засеев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
18
Артем Попов
ПВ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
79
Радомир Пономарев
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
17
Максим Малыш
АП
61
Артем Геворкян
ЦФ
ЦСКА (мол)
20
Антон Полюткин
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Кубань (мол)
7
Гиорг Убилава
ЦП
73
Сергей Арзуманов
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
45
Сергей Зозуля
ЦП
63
Роман Дроменко
ЦФ
4-2-2-2
1
Помазун
28
Семенов
8
Федотов
7
Дроздов
22
Тен
7
Засеев
52
Нетфуллин
77
Инсунг
18
Попов
10
Амбарцумян
92
Кобзарь
4-3-1-1
1
Байчора
75
Дрампов
50
Кокоскерия
79
Пономарев
94
Каглюк
5
Халваши
27
Нестеренко
92
Слинько
17
Малыш
61
Геворкян
7
Засеев
10
Хурцидзе
10
Хурцидзе
7
Засеев
92
Кобзарь
10
Хадарцев
10
Хадарцев
92
Кобзарь
Базелюк
20
Полюткин
20
Полюткин
Базелюк
18
Попов
40
Бавин
40
Бавин
18
Попов
77
Инсунг
28
Сердеров
28
Сердеров
77
Инсунг
52
Нетфуллин
10
Базелюк
10
Базелюк
52
Нетфуллин
17
Малыш
7
Убилава
7
Убилава
17
Малыш
75
Дрампов
73
Арзуманов
73
Арзуманов
75
Дрампов
Арзуманов
7
Коноплев
7
Коноплев
Арзуманов
5
Халваши
45
Зозуля
45
Зозуля
5
Халваши
92
Слинько
63
Дроменко
63
Дроменко
92
Слинько
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Кубань (мол)
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
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Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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