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Винисиус Соуза
Статистика
Винисиус Соуза - статистика
Завершил карьеру
21 февраля 1990 (36), Сан Пауло
#5 | Защитник
186 см
Венгрия | Бразилия
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левадиакос
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 21 тур
Левадиакос
0 : 3
06.02.2023
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
ПАОК
3 : 2
30.01.2023
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 19 тур
Левадиакос
0 : 0
22.01.2023
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
ОФИ
2 : 1
14.11.2022
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Левадиакос
0 : 1
09.11.2022
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
0 : 0
06.11.2022
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Левадиакос
2 : 1
30.10.2022
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
0 : 2
24.10.2022
АЕК
1' - 90'
77'
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
2 : 1
15.10.2022
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
1 : 1
09.10.2022
ПАОК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 0
01.10.2022
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
18.09.2022
Астерас
1' - 90'
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