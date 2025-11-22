Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Рубен Кристиансен - статистика

Тромсе
20 февраля 1988 (38)
#24 | Защитник
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тромсе
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Тромсе
1 : 0
22.11.2025
Русенборг
88' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Тромсе
1 : 3
19.10.2025
Викинг
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
1 : 0
04.10.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 1
28.09.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
1 : 0
21.09.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Брюне
0 : 2
14.09.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Тромсе
2 : 0
31.08.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Мольде
2 : 0
24.08.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Тромсе
1 : 2
17.08.2025
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Буде-Глимт
1 : 1
09.08.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Тромсе
0 : 0
02.08.2025
Фредрикстад
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 1
27.07.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Тромсе
3 : 1
20.07.2025
Брюне
17' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
2 : 3
13.07.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Тромсе
1 : 0
05.07.2025
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Фредрикстад
0 : 1
29.06.2025
Тромсе
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
ХамКам
1 : 3
22.06.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Тромсе
2 : 1
31.05.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
25.05.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Тромсе
2 : 1
16.05.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
КФУМ-Камератене
1 : 3
11.05.2025
Тромсе
1' - 86'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Тромсе
0 : 1
04.05.2025
Сандефьорд
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Викинг
4 : 4
27.04.2025
Тромсе
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Тромсе
2 : 3
20.04.2025
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Бранн
3 : 1
06.04.2025
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Тромсе
1 : 0
30.03.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+