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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Бранн
Тромсе - Бранн: обзор матча 17 августа 2025
Тромсе
17.08.2025, воскресенье, 15:30
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 2
Завершен
Бранн
38'
В. Эрлиен
63'
С. Атли Магнуссон
75'
D. De Roeve
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Бранн
Конец матча
90'
+7'
88'
Желтая карточка
Э. Хелланд
87'
Желтая карточка
Н. Кастро
Замена
H. Larsen
️️️️
J. Hjertö Dahl
78'
Замена
D. Braut
️️️️
I. Camoes
78'
Замена
A. Warneryd
️️️️
Л. Корник
78'
76'
Желтая карточка
Ф. Майре
75'
ГОЛ! 1:2!
D. De Roeve
Пас отдал
Н. Кастро
71'
Замена
М. Хансен
️️️️
С. Атли Магнуссон
70'
Травма
С. Атли Магнуссон
Замена
A. Jenssen
️️️️
V. Skjaervik
68'
Травма
V. Skjaervik
67'
63'
ГОЛ! 1:1!
С. Атли Магнуссон
Пас отдал
E. Aron Guðmundsson
62'
Замена
E. Aron Guðmundsson
️️️️
У. Матисен
62'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Б. Финне
46'
Замена
D. De Roeve
️️️️
Ф. Кнудсен
Второй тайм
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
В. Эрлиен
Пас отдал
Р. Йенссен
38'
Желтая карточка
A. Kinteh
30'
Желтая карточка
Л. Корник
20'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Jakob Haugaard
ВР
21
Tobias Kvalvagnes Guddal
ЦЗ
25
Abubacarr Kinteh
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
5
David Edvardsson
ЦП
11
Рубен Йенссен
(К)
ЦП
6
Jens Hjertö Dahl
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
20
Ieltsin Camoes
ЦФ
23
Runar Robinsønn Norheim
ЦФ
25
Вегард Эрлиен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К)
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
8
Феликс-Хорн Майре
ЦП
14
Ульрик Матисен
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Тромсе
12
Ole Lauvli
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
27
Mads Mikkelsen
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
22
Heine Larsen
ЦП
9
Daniel Braut
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Бранн
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
9
Никлас Кастро
ЛВ
9
Мадс Хансен
ПВ
32
Markus Haaland
ЦФ
2-4-1-3
1
21
25
4
11
Йенссен
6
5
2
Корник
25
Эрлиен
23
20
4-3-1-2
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
5
Хелланд
3
Кнудсен
18
Серенсен
8
Корнвиг
8
Майре
17
Солтведт
14
Матисен
22
Магнуссон
11
Финне
2
Корник
29
29
2
Корник
6
22
22
6
20
9
9
20
4
5
5
4
3
Кнудсен
21
21
3
Кнудсен
14
Матисен
19
19
14
Матисен
11
Финне
9
Кастро
9
Кастро
11
Финне
22
Магнуссон
9
Хансен
9
Хансен
22
Магнуссон
Остались в запасе
Тромсе
Бранн
12
Ole Lauvli
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
27
Mads Mikkelsen
ЦП
Главный тренер
Стейнар Нильсен
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
32
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
12
Ole Lauvli
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
27
Mads Mikkelsen
ЦП
Остались в запасе
24
Mathias Engevik Klausen
ВР
13
Rasmus Holten
ЦЗ
27
Мадс Санде
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
32
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Тромсе - Бранн
2
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
10
Офсайды
2
0
Количество передач
468
552
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.64
Матчи команд
Тромсе
Лига Европы, 2 раунд
Градец-Кралове
3 : 1
30.07.2026
Тромсе
Лига Европы, 2 раунд
Градец-Кралове
3 : 1
30.07.2026
Тромсе
Лига Европы, 2 раунд
Тромсе
0 : 1
23.07.2026
Градец-Кралове
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
ХамКам
1 : 4
18.07.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Тромсе
4 : 0
11.07.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
29.05.2026
Тромсе
Бранн
Лига конференций, 2 раунд
Бранн
3 : 1
30.07.2026
Университатя Клуж
Лига конференций, 2 раунд
Бранн
3 : 1
30.07.2026
Университатя Клуж
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Бранн
2 : 3
26.07.2026
Волеренга
Лига конференций, 2 раунд
Университатя Клуж
2 : 2
23.07.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
1 : 2
18.07.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Бранн
2 : 1
12.07.2026
Старт
Информация о матче
Главный судья:
Tore Hansen, Norway
Стадион:
Alfheim, Tromso
Таблица
Команда
3
Тромсе
4
Бранн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
18
3
9
50
36
14
57
30
17
5
8
55
46
9
56
Полная таблица
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