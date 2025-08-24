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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Тромсе
Мольде - Тромсе: обзор матча 24 августа 2025
Мольде
24.08.2025, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
2 : 0
Завершен
Тромсе
27'
Ф. Гульбрандсен (П)
73'
Х. Стеневик (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Тромсе
Конец матча
Замена
C. Öyvann
️️️️
М. Меллер Дели
81'
Травма
М. Меллер Дели
80'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Стеневик
73'
72'
Замена
Л. Ольден Ларсен
️️️️
Й. Хьерте-Даль
Замена
М. Эйкрем
️️️️
C. Sery
64'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Ф. Гульбрандсен
64'
Желтая карточка
С. Кабини
60'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
М. Линнес
54'
Травма
М. Линнес
53'
46'
Замена
I. Camoes
️️️️
D. Braut
46'
Замена
A. Warneryd
️️️️
R. Robinsønn Norheim
Второй тайм
Желтая карточка
Я. Карлстрем
45'
+3
45'
+3'
39'
Желтая карточка
V. Skjaervik
31'
Желтая карточка
Р. Йенссен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Гульбрандсен
27'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
26
Самукело Кабини
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
(К)
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
11
Caleb Sery
ЦФ
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
21
Tobias Kvalvagnes Guddal
ЦЗ
25
Abubacarr Kinteh
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
5
Давид Эдвардссон
ЦП
11
Рубен Йенссен
(К)
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
23
Runar Robinsønn Norheim
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
9
Daniel Braut
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Мольде
34
Шон МакДермотт
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
27
Даниэль Дага
ОП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
29
Густав Нихейм
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Тромсе
12
Ole Lauvli
ВР
30
Isak Vadebu
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
27
Mads Mikkelsen
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
5
Anders Jenssen
ЦФ
20
Ieltsin Camoes
ЦФ
4-3-3
28
Карлстрем
33
Риса
26
Кабини
19
Хауган
25
Линнес
17
Дели
10
Брейвик
15
Кааса
25
11
8
Гульбрандсен
2-4-1-3
1
Хаугаард
21
25
5
Эдвардссон
11
Йенссен
14
Хьерте-Даль
4
2
Корник
9
15
Эрлиен
23
11
23
Эйкрем
23
Эйкрем
11
8
Гульбрандсен
5
Хестад
5
Хестад
8
Гульбрандсен
25
Линнес
18
Стеневик
18
Стеневик
25
Линнес
17
Дели
25
25
17
Дели
23
29
29
23
14
Хьерте-Даль
7
Ларсен
7
Ларсен
14
Хьерте-Даль
9
20
20
9
Остались в запасе
Мольде
Тромсе
34
Шон МакДермотт
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
27
Даниэль Дага
ОП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
12
Ole Lauvli
ВР
30
Isak Vadebu
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
27
Mads Mikkelsen
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
34
Шон МакДермотт
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
27
Даниэль Дага
ОП
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
Остались в запасе
12
Ole Lauvli
ВР
30
Isak Vadebu
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
27
Mads Mikkelsen
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Мольде - Тромсе
2
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
19
Количество передач
415
523
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.65
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
- : -
13.09.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Мольде
3 : 2
16.08.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.08.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
3 : 3
02.08.2026
Сарпсборг 08
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Русенборг
- : -
12.09.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Кристиансунд
2 : 0
06.09.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Тромсе
0 : 0
30.08.2026
Сарпсборг 08
Лига конференций, 4 раунд
Брайтон
4 : 0
27.08.2026
Тромсе
Лига конференций, 4 раунд
Тромсе
0 : 0
20.08.2026
Брайтон
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Мольде
3 : 2
16.08.2026
Тромсе
Информация о матче
Главный судья:
Рохит Сагги
Стадион:
Акер Стэдион
Игрок матча
Рейтинг
Бирк Риса
Защитник
Рейтинг: 7.6
Минут на поле
90
Голы
0
Ассисты
0
Ударов по воротам
0
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